https://tr.sputniknews.com/20220718/milan-ibrahimovicin-sozlesmesini-bir-yil-daha-uzatti-1058842683.html

Milan, İbrahimovic'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı

Milan, İbrahimovic'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı

Milan, Zlatan İbrahimovic’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T18:42+0300

2022-07-18T18:42+0300

2022-07-18T18:56+0300

milan

spor

zlatan ibrahimovic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058842456_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_137c142c688c700e959f1a0190c9cba5.jpg

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 40 yaşındaki golcü Zlatan İbrahimovic’in sözleşmesinin 1 sezonluk daha uzatıldığını ve İbrahimovic'in 30 Haziran 2023'e kadar Milan'da 11 numaralı formayı giymeye devam edeceğini duyurdu.İsveçli golcü, geçen sezon 27 maçta kırmızı-siyahlı formayı giymiş ve Milan'ın kazandığı Serie A şampiyonluğuna attığı 8 gol ile katkı yapmıştı.Zlatan İbrahimovic, sezonun tamamlanmasının ardından mayıs ayı sonunda sol dizinden operasyon geçirmiş ve yaklaşık 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220718/futbolcunun-gozunden-koln-milan-macinda-vucut-kamerasi-denemesi-1058834246.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milan, zlatan ibrahimovic