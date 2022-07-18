https://tr.sputniknews.com/20220718/milan-ibrahimovicin-sozlesmesini-bir-yil-daha-uzatti-1058842683.html
Milan, İbrahimovic'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı
Milan, İbrahimovic'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı
Milan, Zlatan İbrahimovic’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T18:42+0300
2022-07-18T18:42+0300
2022-07-18T18:56+0300
milan
spor
zlatan ibrahimovic
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058842456_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_137c142c688c700e959f1a0190c9cba5.jpg
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 40 yaşındaki golcü Zlatan İbrahimovic’in sözleşmesinin 1 sezonluk daha uzatıldığını ve İbrahimovic'in 30 Haziran 2023'e kadar Milan'da 11 numaralı formayı giymeye devam edeceğini duyurdu.İsveçli golcü, geçen sezon 27 maçta kırmızı-siyahlı formayı giymiş ve Milan'ın kazandığı Serie A şampiyonluğuna attığı 8 gol ile katkı yapmıştı.Zlatan İbrahimovic, sezonun tamamlanmasının ardından mayıs ayı sonunda sol dizinden operasyon geçirmiş ve yaklaşık 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220718/futbolcunun-gozunden-koln-milan-macinda-vucut-kamerasi-denemesi-1058834246.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058842456_96:0:744:486_1920x0_80_0_0_dd24be27b89cb9ead73f702fc58c3f12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milan, zlatan ibrahimovic
Milan, İbrahimovic'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı
18:42 18.07.2022 (güncellendi: 18:56 18.07.2022) Abone ol
Milan, Zlatan İbrahimovic’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 40 yaşındaki golcü Zlatan İbrahimovic’in sözleşmesinin 1 sezonluk daha uzatıldığını ve İbrahimovic'in 30 Haziran 2023'e kadar Milan'da 11 numaralı formayı giymeye devam edeceğini duyurdu.
İsveçli golcü, geçen sezon 27 maçta kırmızı-siyahlı formayı giymiş ve Milan'ın kazandığı Serie A şampiyonluğuna attığı 8 gol ile katkı yapmıştı.
Zlatan İbrahimovic, sezonun tamamlanmasının ardından mayıs ayı sonunda sol dizinden operasyon geçirmiş ve yaklaşık 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.