Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Çayır tırtılı nedeniyle rekolte kaybı olmayacak

"Genelde rekolte kaybı açısından Türkiye'nin üretimi açısından bir kaybımız olmaz. Böyle bir hesap ve beklenti yok. Ama bazı parsellerde düşeceğini hep beraber gördük. Bu sene sezon iyi geldi, özellikle yağışlar güzeldi, iyiydi. Belki daha fazla olacakken biraz daha düşmüş olabilir ama ortalama verimin üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Çayır tırtılı nedeniyle toplam rekoltede bir kaybımız olmayacak. Hatta geçen seneye göre biraz üstünde bekliyoruz verimi. Bu açıdan olumsuz bir tablo yok çok şükür"