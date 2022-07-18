https://tr.sputniknews.com/20220718/tarim-ve-orman-bakan-yardimcisi-pakdil-cayir-tirtili-nedeniyle-rekolte-kaybi-olmayacak-1058845682.html
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Çayır tırtılı nedeniyle rekolte kaybı olmayacak
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Çayır tırtılı nedeniyle rekolte kaybı olmayacak
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, çayır tırtılı nedeniyle ayçiçeği rekoltesinin düşmeyeceğini hatta geçen senenin biraz üzerine çıkabileceğini... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T19:52+0300
2022-07-18T19:52+0300
2022-07-18T19:54+0300
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trakya
nihat pakdil
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ayçiçeği
tarla
keşan
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Trakya'da görülen çayır tırtılı zararlısıyla ilgili incelemede bulunmak üzere bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tekirdağ'ın ardından Edirne'yi ziyaret etti.Keşan ilçesine bağlı Maltepe köyündeki ayçiçeği tarlasını gezen Pakdil, üreticilerle sohbet etti.Pakdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin çayır tırtılına karşı hızlı bir şekilde önlem alıp çevreye duyarlı bir şekilde mücadele verdiğini söyledi.Ekiplerin inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Pakdil, "Anında bitti' şeklinde değerlendirmek yanıltabilir. Birkaç gün daha takip eder arkadaşlar ama Edirne'de ve Kırklareli'nde de durum benzer. İnşallah Tekirdağ'da da bu hale gelir diye bekliyoruz." dedi.Çayır tırtılı zararlısının Türkiye'nin toplam ayçiçeği rekoltesini olumsuz etkilemeyeceğinin altını çizen Pakdil, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220717/aycicek-tarlalarini-istila-eden-cayir-tirtili-ile-mucadele-acil-sekilde-ilaclamak-gerekiyor-1058808210.html
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trakya, nihat pakdil, tarım ve orman bakanlığı, ayçiçeği, tarla, keşan
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Çayır tırtılı nedeniyle rekolte kaybı olmayacak
19:52 18.07.2022 (güncellendi: 19:54 18.07.2022) Abone ol
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, çayır tırtılı nedeniyle ayçiçeği rekoltesinin düşmeyeceğini hatta geçen senenin biraz üzerine çıkabileceğini söyledi.
Trakya'da görülen çayır tırtılı zararlısıyla ilgili incelemede bulunmak üzere bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tekirdağ'ın ardından Edirne'yi ziyaret etti.
Keşan ilçesine bağlı Maltepe köyündeki ayçiçeği tarlasını gezen Pakdil, üreticilerle sohbet etti.
Pakdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin çayır tırtılına karşı hızlı bir şekilde önlem alıp çevreye duyarlı bir şekilde mücadele verdiğini söyledi.
Ekiplerin inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Pakdil, "Anında bitti' şeklinde değerlendirmek yanıltabilir. Birkaç gün daha takip eder arkadaşlar ama Edirne'de ve Kırklareli'nde de durum benzer. İnşallah Tekirdağ'da da bu hale gelir diye bekliyoruz." dedi.
Çayır tırtılı zararlısının Türkiye'nin toplam ayçiçeği rekoltesini olumsuz etkilemeyeceğinin altını çizen Pakdil, şunları kaydetti:
"Genelde rekolte kaybı açısından Türkiye'nin üretimi açısından bir kaybımız olmaz. Böyle bir hesap ve beklenti yok. Ama bazı parsellerde düşeceğini hep beraber gördük. Bu sene sezon iyi geldi, özellikle yağışlar güzeldi, iyiydi. Belki daha fazla olacakken biraz daha düşmüş olabilir ama ortalama verimin üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Çayır tırtılı nedeniyle toplam rekoltede bir kaybımız olmayacak. Hatta geçen seneye göre biraz üstünde bekliyoruz verimi. Bu açıdan olumsuz bir tablo yok çok şükür"