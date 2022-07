https://tr.sputniknews.com/20220718/tbmm-kapandi-ama-vekiller-tatil-yapmayacak-tum-partiler-vekillere-sahaya-gidin-talimati-verdi-1058836474.html

TBMM kapandı ama vekiller tatil yapmayacak: Tüm partiler vekillere sahaya gidin talimatı verdi

TBMM kapandı ama vekiller tatil yapmayacak: Tüm partiler vekillere sahaya gidin talimatı verdi

Meclis çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi. Seçime bir yıldan daha az zaman kalması nedeniyle siyasi partiler milletvekillerine ve teşkilatlarına talimat... 18.07.2022

Temmuz ayı başında 27. dönem 5. yasama yılını tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu alınan karar gereğince tatile girdi. Genel seçimlere bir yıldan daha az zaman kalması nedeniyle siyasi partiler milletvekillerine sahada çalışma talimatı verdi. Partiler vekillere TBMM’nin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar kendi seçim bölgelerinde veya genel merkezin görevlendireceği bölgelerde çalışma yapma talimatı verdi. Mecliste milletvekili bulunan partilerin yanı sıra diğer partilerde saha çalışmalarına hız verecek.AK Parti kapı kapı dolaşacakCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayı içerisinde gerçekleşen partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında "Derdini anlatmak, ülkeyi ve siyaseti takip etmek için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birini karşısında göreceği şekilde sahayı sıkı tutmalıyız” sözleri sonrasında milletvekilleri yaz tatilini seçim bölgelerinde geçirecek. Parti teşkilatları ve milletvekilleri ilçe, belde ve mahalle gezileri düzenleyerek vatandaşın nabzını tutmaya çalışacak. AK Partili vekiller sahada yaptıkları çalışmaları ise rapor haline getirerek genel merkeze gönderecek. AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos içinde teşkilatlar program düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu süreç içerisinde bazı il ziyaretleri gerçekleştirerek açılışlara katılması da planlanıyor.CHP her salı bir ilde toplanacakAK Parti gibi CHP’de de milletvekillerine sahaya inme talimatı verildi. CHP’li vekiller her salı meclis grubunun belirlediği bir ilde toplanacak. Bu ilde vekiller hem grup toplantısını gerçekleşecek hem de milletvekilleri o ilde ziyaretler gerçekleştirecek. Ayrıca CHP’nin daha önce oluşturduğu doğu masası, Karadeniz masası ve ekonomi masası gibi çalışma grupları da faaliyetlerini sürdürecek. CHP’nin Mersin’de başlattığı milletin sesi mitingleri de devam edecek. 24 Temmuz’da Balıkesir’de gerçekleşecek olan mitingin başka illerde de yapılması planlanıyor.MHP’den çağrıMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı çağrı metni MHP’nin yaz aylarındaki çalışmasının omurgasını oluşturacak. Bahçeli paylaştığı metinde “Gel hep birlikte, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye’yi 2023’e taşıyalım” ifadelerini kullandı. MHP Milletvekilleri kendi seçim bölgelerinde Bahçeli’nin bu çağrısını anlatacaklar.Akşener tüm ilçelere gidecekİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Türkiye’nin tüm ilçelerini ziyaret etme hedefini gerçekleştirmek için bu tatil sürecini değerlendirecek. Her hafta üç dört ili kapsaya geziler yapmayı hedefleyen Akşener’e milletvekilleri de eşlik edecek. Vekiller bu gezilerin yanı sıra kendi seçim bölgelerindeki çalışmalara da katılacak.

