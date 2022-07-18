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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/zaharovadan-trussa-lavrovu-koseye-sikistirma-girisiminin-neyle-sonuclandigini-gorduk-1058835082.html
Zaharova’dan Truss’a: Lavrov’u köşeye sıkıştırma girişiminin neyle sonuçlandığını gördük
Zaharova’dan Truss’a: Lavrov’u köşeye sıkıştırma girişiminin neyle sonuçlandığını gördük
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın başbakan seçilirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşüp... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T15:33+0300
2022-07-18T15:33+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
liz truss
sergey lavrov
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Zaharova, Truss’ın şubat başında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Rostov ve Voronej bölgelerinin Rusya’nın toprağı olması konusunda kafa karışıklığı yaşamasını hatırlattı.Zaharova, konuyla ilgili Telegram’daki açıklamasında Truss’ı ‘Kötü eğitimli kadın’ sözleriyle nitelendirdi.Rus sözcü, Lavrov’la görüşüp onu ‘köşeye sıkıştırma’ girişiminin Truss’ın bölgelerin isimlerini karıştırması rezaletiyle sonuçlandığını hatırladıklarını kaydetti.Truss, İngiltere başbakanı olarak seçilmesi halinde Putin ile G20’de görüşüp onu köşeye sıkıştırabileceğini söylemişti.Ne olmuştu?Lavrov görüşmede, askerlerin hiçbir şeyi ihlal etmediğini, zira Rusya topraklarında her türlü manevrayı yapma haklarına sahip olduklarını vurgulayarak "Rusya'nın Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltmişti.Truss, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" karşılığını vererek büyük bir gafa imza atmıştı.Kommersant'a konuşan bir kaynak da, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Truss'ı hemen düzelterek söz konusu bölgelerin Rusya toprağı olduğunu söylediğini anlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220617/lavrov-bbcye-konustu-ukraynayi-isgal-etmedik-ozel-operasyon-ilan-ettik-1057547102.html
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rusya, ingiltere, liz truss, sergey lavrov, mariya zaharova

Zaharova’dan Truss’a: Lavrov’u köşeye sıkıştırma girişiminin neyle sonuçlandığını gördük

15:33 18.07.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın başbakan seçilirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşüp onu sorularla ‘köşeye sıkıştırabileceği’ yönündeki sözleri hakkında yorum yaptı.
Zaharova, Truss’ın şubat başında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Rostov ve Voronej bölgelerinin Rusya’nın toprağı olması konusunda kafa karışıklığı yaşamasını hatırlattı.
Zaharova, konuyla ilgili Telegram’daki açıklamasında Truss’ı ‘Kötü eğitimli kadın’ sözleriyle nitelendirdi.
Rus sözcü, Lavrov’la görüşüp onu ‘köşeye sıkıştırma’ girişiminin Truss’ın bölgelerin isimlerini karıştırması rezaletiyle sonuçlandığını hatırladıklarını kaydetti.
Truss, İngiltere başbakanı olarak seçilmesi halinde Putin ile G20’de görüşüp onu köşeye sıkıştırabileceğini söylemişti.

Ne olmuştu?

Lavrov görüşmede, askerlerin hiçbir şeyi ihlal etmediğini, zira Rusya topraklarında her türlü manevrayı yapma haklarına sahip olduklarını vurgulayarak "Rusya'nın Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltmişti.
Truss, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" karşılığını vererek büyük bir gafa imza atmıştı.
Kommersant'a konuşan bir kaynak da, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Truss'ı hemen düzelterek söz konusu bölgelerin Rusya toprağı olduğunu söylediğini anlatmıştı.
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