https://tr.sputniknews.com/20220718/zaharovadan-trussa-lavrovu-koseye-sikistirma-girisiminin-neyle-sonuclandigini-gorduk-1058835082.html

Zaharova’dan Truss’a: Lavrov’u köşeye sıkıştırma girişiminin neyle sonuçlandığını gördük

Zaharova’dan Truss’a: Lavrov’u köşeye sıkıştırma girişiminin neyle sonuçlandığını gördük

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın başbakan seçilirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşüp... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T15:33+0300

2022-07-18T15:33+0300

2022-07-18T15:33+0300

ukrayna krizi

rusya

ingiltere

liz truss

sergey lavrov

mariya zaharova

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Zaharova, Truss’ın şubat başında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Rostov ve Voronej bölgelerinin Rusya’nın toprağı olması konusunda kafa karışıklığı yaşamasını hatırlattı.Zaharova, konuyla ilgili Telegram’daki açıklamasında Truss’ı ‘Kötü eğitimli kadın’ sözleriyle nitelendirdi.Rus sözcü, Lavrov’la görüşüp onu ‘köşeye sıkıştırma’ girişiminin Truss’ın bölgelerin isimlerini karıştırması rezaletiyle sonuçlandığını hatırladıklarını kaydetti.Truss, İngiltere başbakanı olarak seçilmesi halinde Putin ile G20’de görüşüp onu köşeye sıkıştırabileceğini söylemişti.Ne olmuştu?Lavrov görüşmede, askerlerin hiçbir şeyi ihlal etmediğini, zira Rusya topraklarında her türlü manevrayı yapma haklarına sahip olduklarını vurgulayarak "Rusya'nın Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltmişti.Truss, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" karşılığını vererek büyük bir gafa imza atmıştı.Kommersant'a konuşan bir kaynak da, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Truss'ı hemen düzelterek söz konusu bölgelerin Rusya toprağı olduğunu söylediğini anlatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220617/lavrov-bbcye-konustu-ukraynayi-isgal-etmedik-ozel-operasyon-ilan-ettik-1057547102.html

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rusya, ingiltere, liz truss, sergey lavrov, mariya zaharova