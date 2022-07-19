https://tr.sputniknews.com/20220719/adanada-kenenin-isirdigi-polis-hastanede-hayatini-kaybetti-1058858426.html

Adana’da kenenin ısırdığı polis hastanede hayatını kaybetti

Adana’da kenenin ısırdığı polis hastanede hayatını kaybetti

Adana’da kene ısırması nedeniyle hastanede tedavi gören polis memuru yaşamını yitirdi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T01:50+0300

2022-07-19T01:50+0300

2022-07-19T01:50+0300

türkiye

adana

kene

polis

ölüm

hastane

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Sayar'ı, aile ziyareti için gittiği Tufanbeyli ilçesinde kene ısırdı. Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Sayar’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220715/sivasta-kene-yapisan-kisi13-gun-sonra-hayatini-kaybetti-1058769024.html

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adana, kene, polis, ölüm, hastane, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)