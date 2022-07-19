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Adana’da kenenin ısırdığı polis hastanede hayatını kaybetti
Adana’da kenenin ısırdığı polis hastanede hayatını kaybetti
Adana’da kene ısırması nedeniyle hastanede tedavi gören polis memuru yaşamını yitirdi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T01:50+0300
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türkiye
adana
kene
polis
ölüm
hastane
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Sayar'ı, aile ziyareti için gittiği Tufanbeyli ilçesinde kene ısırdı. Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Sayar’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220715/sivasta-kene-yapisan-kisi13-gun-sonra-hayatini-kaybetti-1058769024.html
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adana, kene, polis, ölüm, hastane, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

Adana’da kenenin ısırdığı polis hastanede hayatını kaybetti

01:50 19.07.2022
© AAKene
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Adana’da kene ısırması nedeniyle hastanede tedavi gören polis memuru yaşamını yitirdi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Sayar'ı, aile ziyareti için gittiği Tufanbeyli ilçesinde kene ısırdı.
Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sayar’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
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