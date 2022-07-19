https://tr.sputniknews.com/20220719/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058864181.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 17.45 bandında yer alırken, euro ise 17.70 liradan işlem görüyor. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T09:13+0300
2022-07-19T09:13+0300
2022-07-19T09:13+0300
ekonomi
gram altın
yarım gram altın
dolar
euro
çeyrek altın
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Dolar, 19 Temmuz 2022 sabahında 17.45 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17.4659 lira, satış fiyatı 17.4721 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.7053 lira alış fiyatı, 17.7533 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1700 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken, uluslararası piyasada 1709 dolara alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları ise,Gram altın 959 lira, çeyrek altın 1618 lira, yarım altın 3235 lira ve Cumhuriyet altını ise 6445 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058821864.html
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gram altın, yarım gram altın, dolar, euro, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 17.45 bandında yer alırken, euro ise 17.70 liradan işlem görüyor.
Dolar, 19 Temmuz 2022 sabahında 17.45 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17.4659 lira, satış fiyatı 17.4721 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.7053 lira alış fiyatı, 17.7533 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1700 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken, uluslararası piyasada 1709 dolara alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları ise,
Gram altın 959 lira, çeyrek altın 1618 lira, yarım altın 3235 lira ve Cumhuriyet altını ise 6445 liradan işlem görüyor.