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Dünya Meteoroloji Örgütü: İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak
Dünya Meteoroloji Örgütü: İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak
Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Taals, iklim değişikliğinin dünya genelinde sıcak hava dalgalarını daha sık ve yoğun hale getireceğini bildirdi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T23:04+0300
2022-07-19T23:04+0300
dünya
iklim değişikliği
sıcak hava
dünya meteoroloji örgütü
uyarı
avrupa
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Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taals, son haftalarda Avrupa genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Taals, sıcak hava dalgalarına iklim değişikliğinin sebep olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri en az 2060'a kadar sürecek" dedi.Gökyüzüne salınan karbondioksit oranının yüksek olduğunu hatırlatan Taals, "İklim değişikliği sebebiyle sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun hale gelecek" tespitinde bulundu.Taals, karbondioksit salınımlarının atmosfere 'doping etkisi' yaptığını belirterek, son zamanlarda görülen sıcak hava dalgasının dünya için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini söyledi.Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini gösteren sıcak hava dalgaları nedeniyle İngiltere'de dün 'gece en yüksek sıcaklık' görülmüş, geçen hafta Fransa, İspanya ve Portekiz'de sıcak havalar nedeniyle en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220719/avrupanin-guneyi-sicak-hava-dalgasina-teslim-yuzlerce-kisi-hayatini-kaybetti---1058861798.html
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iklim değişikliği, sıcak hava, dünya meteoroloji örgütü, uyarı, avrupa

Dünya Meteoroloji Örgütü: İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak

23:04 19.07.2022
© AAsıcak hava, serinleme
sıcak hava, serinleme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Taals, iklim değişikliğinin dünya genelinde sıcak hava dalgalarını daha sık ve yoğun hale getireceğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taals, son haftalarda Avrupa genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Taals, sıcak hava dalgalarına iklim değişikliğinin sebep olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri en az 2060'a kadar sürecek" dedi.
Gökyüzüne salınan karbondioksit oranının yüksek olduğunu hatırlatan Taals, "İklim değişikliği sebebiyle sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun hale gelecek" tespitinde bulundu.
Taals, karbondioksit salınımlarının atmosfere 'doping etkisi' yaptığını belirterek, son zamanlarda görülen sıcak hava dalgasının dünya için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini söyledi.
Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini gösteren sıcak hava dalgaları nedeniyle İngiltere'de dün 'gece en yüksek sıcaklık' görülmüş, geçen hafta Fransa, İspanya ve Portekiz'de sıcak havalar nedeniyle en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.
Avrupa'da sıcak hava dalgasının etkisiyle binlerce kişi hayatını kaybederken, meydana gelen orman yangınlarında 100 bin hektardan fazla alan yandı. İngiltere'de sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi geçmesi beklenirken, İrlanda'da 135 yılın en sıcak günü yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
DÜNYA
Avrupa'nın güneyi sıcak hava dalgasına teslim: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
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