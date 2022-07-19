https://tr.sputniknews.com/20220719/dunya-meteoroloji-orgutu-iklim-degisikligi-sicak-hava-dalgalarini-siklastiracak-1058903793.html

Dünya Meteoroloji Örgütü: İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak

Dünya Meteoroloji Örgütü: İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Taals, iklim değişikliğinin dünya genelinde sıcak hava dalgalarını daha sık ve yoğun hale getireceğini bildirdi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T23:04+0300

2022-07-19T23:04+0300

2022-07-19T23:04+0300

dünya

iklim değişikliği

sıcak hava

dünya meteoroloji örgütü

uyarı

avrupa

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Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taals, son haftalarda Avrupa genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Taals, sıcak hava dalgalarına iklim değişikliğinin sebep olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri en az 2060'a kadar sürecek" dedi.Gökyüzüne salınan karbondioksit oranının yüksek olduğunu hatırlatan Taals, "İklim değişikliği sebebiyle sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun hale gelecek" tespitinde bulundu.Taals, karbondioksit salınımlarının atmosfere 'doping etkisi' yaptığını belirterek, son zamanlarda görülen sıcak hava dalgasının dünya için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini söyledi.Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini gösteren sıcak hava dalgaları nedeniyle İngiltere'de dün 'gece en yüksek sıcaklık' görülmüş, geçen hafta Fransa, İspanya ve Portekiz'de sıcak havalar nedeniyle en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220719/avrupanin-guneyi-sicak-hava-dalgasina-teslim-yuzlerce-kisi-hayatini-kaybetti---1058861798.html

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iklim değişikliği, sıcak hava, dünya meteoroloji örgütü, uyarı, avrupa