https://tr.sputniknews.com/20220719/dunya-meteoroloji-orgutu-iklim-degisikligi-sicak-hava-dalgalarini-siklastiracak-1058903793.html
Dünya Meteoroloji Örgütü: İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak
Dünya Meteoroloji Örgütü: İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak
Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Taals, iklim değişikliğinin dünya genelinde sıcak hava dalgalarını daha sık ve yoğun hale getireceğini bildirdi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T23:04+0300
2022-07-19T23:04+0300
2022-07-19T23:04+0300
dünya
iklim değişikliği
sıcak hava
dünya meteoroloji örgütü
uyarı
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045088376_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_71ae15aeb2654a8e06f6ef5ae167abcf.jpg
Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taals, son haftalarda Avrupa genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Taals, sıcak hava dalgalarına iklim değişikliğinin sebep olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri en az 2060'a kadar sürecek" dedi.Gökyüzüne salınan karbondioksit oranının yüksek olduğunu hatırlatan Taals, "İklim değişikliği sebebiyle sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun hale gelecek" tespitinde bulundu.Taals, karbondioksit salınımlarının atmosfere 'doping etkisi' yaptığını belirterek, son zamanlarda görülen sıcak hava dalgasının dünya için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini söyledi.Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini gösteren sıcak hava dalgaları nedeniyle İngiltere'de dün 'gece en yüksek sıcaklık' görülmüş, geçen hafta Fransa, İspanya ve Portekiz'de sıcak havalar nedeniyle en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220719/avrupanin-guneyi-sicak-hava-dalgasina-teslim-yuzlerce-kisi-hayatini-kaybetti---1058861798.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045088376_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_7517ad9724f970efc755ac328da3e8ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iklim değişikliği, sıcak hava, dünya meteoroloji örgütü, uyarı, avrupa
Dünya Meteoroloji Örgütü: İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak
Abone ol
Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Taals, iklim değişikliğinin dünya genelinde sıcak hava dalgalarını daha sık ve yoğun hale getireceğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taals, son haftalarda Avrupa genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Taals, sıcak hava dalgalarına iklim değişikliğinin sebep olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri en az 2060'a kadar sürecek" dedi.
Gökyüzüne salınan karbondioksit oranının yüksek olduğunu hatırlatan Taals, "İklim değişikliği sebebiyle sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun hale gelecek" tespitinde bulundu.
Taals, karbondioksit salınımlarının atmosfere 'doping etkisi' yaptığını belirterek, son zamanlarda görülen sıcak hava dalgasının dünya için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini söyledi.
Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini gösteren sıcak hava dalgaları nedeniyle İngiltere'de dün 'gece en yüksek sıcaklık' görülmüş, geçen hafta Fransa, İspanya ve Portekiz'de sıcak havalar nedeniyle en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.