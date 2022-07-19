Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220719/egitim-uzmani-cihat-sener-neden-bu-kadar-cocuk-yksde-sifir-cekti-bir-oturup-dusunmemiz-lazim-1058902335.html
Eğitim uzmanı Cihat Şener: Neden bu kadar çocuk YKS’de sıfır çekti, bir oturup düşünmemiz lazım
Eğitim uzmanı Cihat Şener: Neden bu kadar çocuk YKS’de sıfır çekti, bir oturup düşünmemiz lazım
Eğitim uzmanı Cihat Yaycı, YKS’de sıfır çeken öğrencilerin sayısının 4’e katlanmasını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Şener, “Ülke... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T22:47+0300
2022-07-19T22:47+0300
akşam postasi
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
eğitim
sınav
üniversite
genç
okul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048012833_1:0:639:359_1920x0_80_0_0_91fe285d937b5ddc38889607adbafcb6.jpg
Sel felaketinde ‘onlarca kayıp var’ iddiası... Bozkurt’ta kağıttan ev gibi yıkılan Ölçer Apartmanı
Sel felaketinde ‘onlarca kayıp var’ iddiası... Bozkurt’ta kağıttan ev gibi yıkılan Ölçer Apartmanı
İşte Cihat Şener’in açıklamalarından satırbaşları:‘’Sınavın barajsız olmuş olması çok bir şey ifade etmiyor çünkü sınava giren öğrenci sayısı 3 milyon civarında. Ama üniversitelerdeki kontenjan sayısı 750 bin civarında. Maksimum 800 bin öğrenci üniversite hayatına geçiş yapabiliyor, diğer öğrenciler de üniversite dışında çözümler arayacaklar. Üniversitelerin verdikleri bilgi ne kadar geçerlidir. O da ayrı bir tartışma konusu. 800 bin kişi üniversiteye giriyor ama bunların büyük bölümü yüksek lise formatındadır. Türk üniversite eğitimi kendi içinde iyi üniversiteler, idare eder üniversiteler ve iş olsun üniversiteleri olarak üçe ayrılır. Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 10-50 bin arası öğrenci daha iyi eğitim olanakları olduklarını düşündükleri ülkelere gidiyorlar. Türkiye’yi yukarıya taşıyabilecek yani elit öğrencileri yurtdışına gitmiş oluyor.’’Şener, şöyle devam etti: ‘’3 milyon 234 bin öğrenci YKS sınavına başvuru yapmış ama 226 bin kişi sınava girmemiş. O öğrencinin demek ki sınavla ilişkisi zaten olmamış. Bilgisinin olmadığını bildiği için alacağı kötü sonuç ve puanı çevresinin görmesini istemediği için sınava da girmiyor. Sıfır puan alan 96 bin kişi var ve bu sayı 4 kat artmış. Ülke olarak, üniversite yaşına gelmiş çocuklarımızın sıfır çeken çocukların sayısı ne olursa olsa oturup bu çocukları neden kazanamıyoruz diye düşünmemiz lazım. Eğer bu çocukları kazanamıyorsak bu çocuklar elden çıkıyor demektir. Toplum için, ülke için, üretim için ve sistemin içine sokup onlara ekmek parası kazandıramayarak dışarda tutmuş oluyoruz bu çocukları. Belki de bu çocuklar ileriki yıllarda suç dünyasının içinde olacaklar. İnsan olabilmek eğitim işidir. Eğer nüfusu planlayamıyorsan o zaman üretimi ona göre planlayacaksın. Hükümetin görevlerinden biri de budur. O zaman barajı kaldıralım.. Olmaz. Baraj, bir eleştiri konusuydu. Öğrenciler barajı geçemiyordu. Barajı kaldırdık ama öğrenciler barajı yine geçemediler, sınava girmekten vazgeçtiler. Barajı kaldırdık diye alkışlandılar ama barajı kaldıralım diyenler sınava girmediler. Geleceğe dair hedefleri olan bir öğrenci sınava girmemezlik yapar mı?’’
https://tr.sputniknews.com/20220718/2022-yks-sonuclari-aciklandi-1058820303.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048012833_80:0:559:359_1920x0_80_0_0_ac7282f812ca71fcb0eb8fe40f71af4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), eğitim, sınav, üniversite, genç, okul

Eğitim uzmanı Cihat Şener: Neden bu kadar çocuk YKS’de sıfır çekti, bir oturup düşünmemiz lazım

22:47 19.07.2022
AKŞAM POSTASI
Sel felaketinde ‘onlarca kayıp var’ iddiası... Bozkurt’ta kağıttan ev gibi yıkılan Ölçer Apartmanı
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Özel
Eğitim uzmanı Cihat Yaycı, YKS’de sıfır çeken öğrencilerin sayısının 4’e katlanmasını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Şener, “Ülke olarak, üniversite yaşına gelmiş çocuklarımızın sıfır çeken çocukların sayısı ne olursa olsa oturup bu çocukları neden kazanamıyoruz diye düşünmemiz lazım” dedi.
İşte Cihat Şener’in açıklamalarından satırbaşları:
‘’Sınavın barajsız olmuş olması çok bir şey ifade etmiyor çünkü sınava giren öğrenci sayısı 3 milyon civarında. Ama üniversitelerdeki kontenjan sayısı 750 bin civarında. Maksimum 800 bin öğrenci üniversite hayatına geçiş yapabiliyor, diğer öğrenciler de üniversite dışında çözümler arayacaklar. Üniversitelerin verdikleri bilgi ne kadar geçerlidir. O da ayrı bir tartışma konusu. 800 bin kişi üniversiteye giriyor ama bunların büyük bölümü yüksek lise formatındadır. Türk üniversite eğitimi kendi içinde iyi üniversiteler, idare eder üniversiteler ve iş olsun üniversiteleri olarak üçe ayrılır. Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 10-50 bin arası öğrenci daha iyi eğitim olanakları olduklarını düşündükleri ülkelere gidiyorlar. Türkiye’yi yukarıya taşıyabilecek yani elit öğrencileri yurtdışına gitmiş oluyor.’’
Şener, şöyle devam etti:
‘’3 milyon 234 bin öğrenci YKS sınavına başvuru yapmış ama 226 bin kişi sınava girmemiş. O öğrencinin demek ki sınavla ilişkisi zaten olmamış. Bilgisinin olmadığını bildiği için alacağı kötü sonuç ve puanı çevresinin görmesini istemediği için sınava da girmiyor. Sıfır puan alan 96 bin kişi var ve bu sayı 4 kat artmış. Ülke olarak, üniversite yaşına gelmiş çocuklarımızın sıfır çeken çocukların sayısı ne olursa olsa oturup bu çocukları neden kazanamıyoruz diye düşünmemiz lazım. Eğer bu çocukları kazanamıyorsak bu çocuklar elden çıkıyor demektir. Toplum için, ülke için, üretim için ve sistemin içine sokup onlara ekmek parası kazandıramayarak dışarda tutmuş oluyoruz bu çocukları.
Belki de bu çocuklar ileriki yıllarda suç dünyasının içinde olacaklar. İnsan olabilmek eğitim işidir. Eğer nüfusu planlayamıyorsan o zaman üretimi ona göre planlayacaksın. Hükümetin görevlerinden biri de budur. O zaman barajı kaldıralım.. Olmaz. Baraj, bir eleştiri konusuydu. Öğrenciler barajı geçemiyordu. Barajı kaldırdık ama öğrenciler barajı yine geçemediler, sınava girmekten vazgeçtiler. Barajı kaldırdık diye alkışlandılar ama barajı kaldıralım diyenler sınava girmediler. Geleceğe dair hedefleri olan bir öğrenci sınava girmemezlik yapar mı?’’
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
TÜRKİYE
2022 YKS sonuçları açıklandı
Dün, 07:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала