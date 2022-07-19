https://tr.sputniknews.com/20220719/egitim-uzmani-cihat-sener-neden-bu-kadar-cocuk-yksde-sifir-cekti-bir-oturup-dusunmemiz-lazim-1058902335.html

Eğitim uzmanı Cihat Şener: Neden bu kadar çocuk YKS’de sıfır çekti, bir oturup düşünmemiz lazım

Eğitim uzmanı Cihat Şener: Neden bu kadar çocuk YKS’de sıfır çekti, bir oturup düşünmemiz lazım

Eğitim uzmanı Cihat Yaycı, YKS’de sıfır çeken öğrencilerin sayısının 4’e katlanmasını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Şener, “Ülke... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T22:47+0300

2022-07-19T22:47+0300

2022-07-19T22:47+0300

akşam postasi

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

eğitim

sınav

üniversite

genç

okul

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İşte Cihat Şener’in açıklamalarından satırbaşları:‘’Sınavın barajsız olmuş olması çok bir şey ifade etmiyor çünkü sınava giren öğrenci sayısı 3 milyon civarında. Ama üniversitelerdeki kontenjan sayısı 750 bin civarında. Maksimum 800 bin öğrenci üniversite hayatına geçiş yapabiliyor, diğer öğrenciler de üniversite dışında çözümler arayacaklar. Üniversitelerin verdikleri bilgi ne kadar geçerlidir. O da ayrı bir tartışma konusu. 800 bin kişi üniversiteye giriyor ama bunların büyük bölümü yüksek lise formatındadır. Türk üniversite eğitimi kendi içinde iyi üniversiteler, idare eder üniversiteler ve iş olsun üniversiteleri olarak üçe ayrılır. Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 10-50 bin arası öğrenci daha iyi eğitim olanakları olduklarını düşündükleri ülkelere gidiyorlar. Türkiye’yi yukarıya taşıyabilecek yani elit öğrencileri yurtdışına gitmiş oluyor.’’Şener, şöyle devam etti: ‘’3 milyon 234 bin öğrenci YKS sınavına başvuru yapmış ama 226 bin kişi sınava girmemiş. O öğrencinin demek ki sınavla ilişkisi zaten olmamış. Bilgisinin olmadığını bildiği için alacağı kötü sonuç ve puanı çevresinin görmesini istemediği için sınava da girmiyor. Sıfır puan alan 96 bin kişi var ve bu sayı 4 kat artmış. Ülke olarak, üniversite yaşına gelmiş çocuklarımızın sıfır çeken çocukların sayısı ne olursa olsa oturup bu çocukları neden kazanamıyoruz diye düşünmemiz lazım. Eğer bu çocukları kazanamıyorsak bu çocuklar elden çıkıyor demektir. Toplum için, ülke için, üretim için ve sistemin içine sokup onlara ekmek parası kazandıramayarak dışarda tutmuş oluyoruz bu çocukları. Belki de bu çocuklar ileriki yıllarda suç dünyasının içinde olacaklar. İnsan olabilmek eğitim işidir. Eğer nüfusu planlayamıyorsan o zaman üretimi ona göre planlayacaksın. Hükümetin görevlerinden biri de budur. O zaman barajı kaldıralım.. Olmaz. Baraj, bir eleştiri konusuydu. Öğrenciler barajı geçemiyordu. Barajı kaldırdık ama öğrenciler barajı yine geçemediler, sınava girmekten vazgeçtiler. Barajı kaldırdık diye alkışlandılar ama barajı kaldıralım diyenler sınava girmediler. Geleceğe dair hedefleri olan bir öğrenci sınava girmemezlik yapar mı?’’

https://tr.sputniknews.com/20220718/2022-yks-sonuclari-aciklandi-1058820303.html

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), eğitim, sınav, üniversite, genç, okul