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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Suriye krizinin askeri çözümü yok
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Suriye krizinin askeri çözümü yok
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rus lider Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen üçlü zirvenin başında Suriye krizinin askeri... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T22:10+0300
2022-07-19T22:10+0300
dünya
ibrahim reisi
iran
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
açıklama
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Suriye'nin çözümüne ilişkin verimliliğini ortaya koyan Astana formatlı müzakereleri sürdürmenin ve daha da geliştirmenin gerekli olduğuna dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Suriye'deki krizin başlamasının üzerinden yaklaşık 11 yıl geçmesine rağmen İran hala Suriye'deki krizi çözmenin tek yolunun siyasi olduğuna, askeri adımların bir seçenek olmamakla birlikte durumun daha da kötüleşmesine yol açacağına ikna olmuş durumda” diye konuştu.‘Suriye sınırlarında güvenlik Suriyeli güçler tarafından sağlanmalı’Türkiye’nin olası Suriye operasyonu bağlamında sınırdaki güvenliğin Suriyeli güçler tarafından sağlanması gerektiğini açıklayan Reisi, şöyle konuştu:Reisi ayrıca ‘Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlalinin güvenliğe ve terörle mücadeleye katkı sağlamayacağını’, bu bağlamda birlik içinde kalması gereken Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.‘ABD güçleri bir an önce Suriye'yi ve bölgeyi terk etmeli’ABD’nin Suriye ve bölgedeki yasadışı askeri varlığının istikrarsızlaşma faktörü olduğuna dikkat çeken Reisi, “Bu ülkenin güçlerinin bir an önce Suriye dahil bölgeyi terk etmesi gerekiyor” vurgusunu yaptı.İran Cumhurbaşkanı, ABD’yi Suriye’den petrol dahil kaynak çalmakla suçladı, ayrıca İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadı.
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ibrahim reisi, iran, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, açıklama

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Suriye krizinin askeri çözümü yok

22:10 19.07.2022
© AAVladimir Putin - İbrahim Reisi
Vladimir Putin - İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rus lider Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen üçlü zirvenin başında Suriye krizinin askeri çözümü olmadığını söyledi.
Suriye'nin çözümüne ilişkin verimliliğini ortaya koyan Astana formatlı müzakereleri sürdürmenin ve daha da geliştirmenin gerekli olduğuna dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Suriye'deki krizin başlamasının üzerinden yaklaşık 11 yıl geçmesine rağmen İran hala Suriye'deki krizi çözmenin tek yolunun siyasi olduğuna, askeri adımların bir seçenek olmamakla birlikte durumun daha da kötüleşmesine yol açacağına ikna olmuş durumda” diye konuştu.

‘Suriye sınırlarında güvenlik Suriyeli güçler tarafından sağlanmalı’

Türkiye’nin olası Suriye operasyonu bağlamında sınırdaki güvenliğin Suriyeli güçler tarafından sağlanması gerektiğini açıklayan Reisi, şöyle konuştu:
“Suriye'nin komşu ülkelerle sınırlarında istikrarlı ve güvenli bir ortam oluşturmanın tek mümkün yolu, bu ülkenin güçlerinin sınırlarda tam mevcudiyeti ve komşu ülkelerle işbirliğidir.”
Reisi ayrıca ‘Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlalinin güvenliğe ve terörle mücadeleye katkı sağlamayacağını’, bu bağlamda birlik içinde kalması gereken Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

‘ABD güçleri bir an önce Suriye'yi ve bölgeyi terk etmeli’

ABD’nin Suriye ve bölgedeki yasadışı askeri varlığının istikrarsızlaşma faktörü olduğuna dikkat çeken Reisi, “Bu ülkenin güçlerinin bir an önce Suriye dahil bölgeyi terk etmesi gerekiyor” vurgusunu yaptı.
İran Cumhurbaşkanı, ABD’yi Suriye’den petrol dahil kaynak çalmakla suçladı, ayrıca İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadı.
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