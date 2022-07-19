https://tr.sputniknews.com/20220719/iran-cumhurbaskani-reisi-suriye-krizinin-askeri-cozumu-yok-1058900229.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Suriye krizinin askeri çözümü yok

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Suriye krizinin askeri çözümü yok

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rus lider Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen üçlü zirvenin başında Suriye krizinin askeri... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T22:10+0300

2022-07-19T22:10+0300

2022-07-19T22:10+0300

dünya

ibrahim reisi

iran

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058900085_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5d421ec09693a3d4860866993b2df3f9.jpg

Suriye'nin çözümüne ilişkin verimliliğini ortaya koyan Astana formatlı müzakereleri sürdürmenin ve daha da geliştirmenin gerekli olduğuna dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Suriye'deki krizin başlamasının üzerinden yaklaşık 11 yıl geçmesine rağmen İran hala Suriye'deki krizi çözmenin tek yolunun siyasi olduğuna, askeri adımların bir seçenek olmamakla birlikte durumun daha da kötüleşmesine yol açacağına ikna olmuş durumda” diye konuştu.‘Suriye sınırlarında güvenlik Suriyeli güçler tarafından sağlanmalı’Türkiye’nin olası Suriye operasyonu bağlamında sınırdaki güvenliğin Suriyeli güçler tarafından sağlanması gerektiğini açıklayan Reisi, şöyle konuştu:Reisi ayrıca ‘Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlalinin güvenliğe ve terörle mücadeleye katkı sağlamayacağını’, bu bağlamda birlik içinde kalması gereken Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.‘ABD güçleri bir an önce Suriye'yi ve bölgeyi terk etmeli’ABD’nin Suriye ve bölgedeki yasadışı askeri varlığının istikrarsızlaşma faktörü olduğuna dikkat çeken Reisi, “Bu ülkenin güçlerinin bir an önce Suriye dahil bölgeyi terk etmesi gerekiyor” vurgusunu yaptı.İran Cumhurbaşkanı, ABD’yi Suriye’den petrol dahil kaynak çalmakla suçladı, ayrıca İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadı.

https://tr.sputniknews.com/20220719/tahranda-uclu-zirve-basladi-1058896999.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibrahim reisi, iran, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, açıklama