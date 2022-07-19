https://tr.sputniknews.com/20220719/iran-devleti-haber-ajansi-suriye-disisleri-bakani-bu-aksam-tahranda-1058884968.html

İran devleti haber ajansı: Suriye Dışişleri Bakanı bu akşam Tahran'da

İran devleti haber ajansı: Suriye Dışişleri Bakanı bu akşam Tahran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eşzamanlı İran'ı ziyaret edip temaslar yürütürken, İran devleti haber ajansı IRNA... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T16:29+0300

2022-07-19T16:29+0300

2022-07-19T16:40+0300

dünya

faysal mikdad

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Tahran'da biraraya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında Suriye ile ilgili Astana süreci formatında üçlü zirvenin gerçekleşmesi öncesi, İran devleti haber ajansı IRNA, Tahran'ın bir ziyaretçi daha ağırlayacağını duyurdu.IRNA, 'Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın bu akşam Tahran'da olacağına' dair paylaşım yaptı.IRNA'nın İngilizce sayfasında Mikdad'ın 'İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ile görüşüp ikili ve bölgesel meseleleri konuşacağı, diğer İranlı yetkililerle biraraya geleceği ve Tahran'daki Astana süreci yedinci toplantısına katılacağı' ifade edildi.Öncesinde İran'da her konuda son sözü söyleme yetkisi bulunan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kabulü sırasında şu açıklamalarda bulunduğunu duyurdu: "Suriye'nin kuzeyine yapılacak askeri bir harekat , #Suriye'nin zararına, #Türkiye'nin zararına, bölgenin zararına ve teröristlerin menfaatine olacaktır. Bu eylem, Türkiye'nin Suriye devletinden beklediği siyasi eylemi de yerine getirmeyecektir.""Terörizme karşı mücadele edilmelidir, ancak kuzey Suriye'ye yapılacak bir askeri saldırı teröristlere fayda sağlayacaktır. Elbette teröristler belirli bir grupla sınırlı değildir.Talebinize vereceğimiz cevaba gelince,#Türkiye ile terörle mücadelede kesinlikle işbirliği yapacağız.""Biz #Türkiye'nin ve sınırlarının güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak biliyoruz, siz de #Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğiniz olarak biliniz. Suriye’nin sorunları müzakere yoluyla çözülmelidir ve İran, Türkiye, Suriye ve Rusya diyalog yoluyla bu sorunu çözmelidir.""Biz her zaman iç meselelerde ve müdahalelere karşı Türkiye devletini savunduk ve sizin de belirttiğiniz gibi birbirimizin zor zamanlarının dostuyuz ve Müslüman #Türkiye milleti için dua ediyoruz."Astana süreci üçlü zirvesinin ardından Erdoğan ile Putin ikili görüşme de gerçekleştirecek. Rusya liderinin ziyareti, Erdoğan’ın Tahran ziyaretiyle aynı güne denk getirildi. Putin ile Erdoğan’ın gündeminde, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılabileceği ve Türkiye’nin yeni Suriye harekatı planları gibi meselelerin bulunduğu medyaya yansıdı.

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faysal mikdad