https://tr.sputniknews.com/20220719/peskov-putin-iran-dini-lideri-hamaney-ile-gorusuyor-1058890604.html
Peskov: Putin, İran dini lideri Hamaney ile görüştü
Peskov: Putin, İran dini lideri Hamaney ile görüştü
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin’in İran dini lideri Hamaney ile görüştüğünü belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T19:11+0300
2022-07-19T19:11+0300
2022-07-19T19:34+0300
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kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
ayetullah ali hamaney
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştüğünü ifade etti.Peskov, “Görüşme devam ediyor, basına açık kısım olmadı” ifadelerini kullandı.Putin daha önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220719/tahranda-putin-reisi-gorusmesi-basladi-1058887357.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ayetullah ali hamaney
Peskov: Putin, İran dini lideri Hamaney ile görüştü
19:11 19.07.2022 (güncellendi: 19:34 19.07.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin’in İran dini lideri Hamaney ile görüştüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştüğünü ifade etti.
Peskov, “Görüşme devam ediyor, basına açık kısım olmadı” ifadelerini kullandı.
Putin daha önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.