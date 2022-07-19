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Peskov: Putin, İran dini lideri Hamaney ile görüştü
Peskov: Putin, İran dini lideri Hamaney ile görüştü
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin’in İran dini lideri Hamaney ile görüştüğünü belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
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kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştüğünü ifade etti.Peskov, “Görüşme devam ediyor, basına açık kısım olmadı” ifadelerini kullandı.Putin daha önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220719/tahranda-putin-reisi-gorusmesi-basladi-1058887357.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ayetullah ali hamaney

Peskov: Putin, İran dini lideri Hamaney ile görüştü

19:11 19.07.2022 (güncellendi: 19:34 19.07.2022)
© AARus lider Putin, İran dini lideri Hamaney ile görüştü
Rus lider Putin, İran dini lideri Hamaney ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin’in İran dini lideri Hamaney ile görüştüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştüğünü ifade etti.
Peskov, “Görüşme devam ediyor, basına açık kısım olmadı” ifadelerini kullandı.
Putin daha önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.
Rusya lideri Putin ve İranlı mevkidaşı Reisi arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
DÜNYA
Putin, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
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