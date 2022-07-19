https://tr.sputniknews.com/20220719/peskov-putin-iran-dini-lideri-hamaney-ile-gorusuyor-1058890604.html

Peskov: Putin, İran dini lideri Hamaney ile görüştü

Peskov: Putin, İran dini lideri Hamaney ile görüştü

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin’in İran dini lideri Hamaney ile görüştüğünü belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T19:11+0300

2022-07-19T19:11+0300

2022-07-19T19:34+0300

türkiye

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

ayetullah ali hamaney

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştüğünü ifade etti.Peskov, “Görüşme devam ediyor, basına açık kısım olmadı” ifadelerini kullandı.Putin daha önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220719/tahranda-putin-reisi-gorusmesi-basladi-1058887357.html

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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ayetullah ali hamaney