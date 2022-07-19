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Tahran’da Putin-Reisi görüşmesi başladı
Tahran’da Putin-Reisi görüşmesi başladı
Rusya lideri Putin ve İranlı mevkidaşı Reisi arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T17:12+0300
2022-07-19T17:29+0300
dünya
vladimir putin
iran
ibrahim reisi
rusya
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Sputnik muhabirinin Tahran’dan aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasındaki görüşme başladı.Putin, günübirlik ziyaretle Tahran'da bulunuyor.Beklendiği üzere liderler, ikili işbirliği konularının yanı sıra uluslararası meseleleri de ele alacak.Putin: Rusya-İran ilişkileri iyi bir hızla gelişiyor, ticaret cirosunda rekor rakamlara ulaşıldıRusya lideri, Reisi ile görüşme sırasında Rusya-İran ilişkilerinin iyi bir hızla geliştiğini, ikili ilişkilerin Suriye çözüm sürecine önemli katkıda bulunduğunu, ticaret cirosunda bakımından ise rekor rakamların takdire şayan olduğunu söyledi.Reisi: Ziyaretinizin iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olmasını umuyorumİran Cumhurbaşkanı Reisi ise, “İran İslam Cumhuriyeti ziyaretinizin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi, ayrıca bölgesel ve uluslararası işbirliği açısından bir dönüm noktası olmasını umarım” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/lavrentiyev-putinin-iran-ziyareti-bidenin-ortadogu-turuna-bir-yanit-degil--1058884482.html
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vladimir putin, iran, ibrahim reisi, rusya

Tahran’da Putin-Reisi görüşmesi başladı

17:12 19.07.2022 (güncellendi: 17:29 19.07.2022)
© SputnikRusya lideri Putin ve İranlı mevkidaşı Reisi arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi.
Rusya lideri Putin ve İranlı mevkidaşı Reisi arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© Sputnik
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Rusya lideri Putin ve İranlı mevkidaşı Reisi arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin Tahran’dan aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasındaki görüşme başladı.
Putin, günübirlik ziyaretle Tahran'da bulunuyor.
Beklendiği üzere liderler, ikili işbirliği konularının yanı sıra uluslararası meseleleri de ele alacak.

Putin: Rusya-İran ilişkileri iyi bir hızla gelişiyor, ticaret cirosunda rekor rakamlara ulaşıldı

Rusya lideri, Reisi ile görüşme sırasında Rusya-İran ilişkilerinin iyi bir hızla geliştiğini, ikili ilişkilerin Suriye çözüm sürecine önemli katkıda bulunduğunu, ticaret cirosunda bakımından ise rekor rakamların takdire şayan olduğunu söyledi.

Reisi: Ziyaretinizin iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olmasını umuyorum

İran Cumhurbaşkanı Reisi ise, “İran İslam Cumhuriyeti ziyaretinizin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi, ayrıca bölgesel ve uluslararası işbirliği açısından bir dönüm noktası olmasını umarım” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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