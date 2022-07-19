https://tr.sputniknews.com/20220719/rusyadan-iran-ekonomisine-simdiye-kadarki-en-buyuk-yatirim-40-milyon-dolarlik-anlasma-imzalandi-1058886986.html

Rusya'dan İran ekonomisine şimdiye kadarki en büyük yatırım: 40 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

Rusya'dan İran ekonomisine şimdiye kadarki en büyük yatırım: 40 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

Rus enerji şirketi Gazprom ile İran ulusal petrol şirketi NIOC’un 40 milyar dolar yatırım içeren bir mutabakat zaptı imzaladıkları açıklandı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T17:07+0300

2022-07-19T17:07+0300

2022-07-19T17:07+0300

ekonomi

rusya

iran

doğalgaz

yatırım

gazprom

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İran enerji haber ajansı Shana’nın aktardığına göre Rus enerji şirketlerinin İran’ın gaz sektörüne 40 milyar dolar yatırım yapmasını içeren anlaşma ile Gazprom, İran’daki Kiş, Kuzey Pars ve altı gaz sahasının daha geliştirmesi için NIOC’a yardım edecek.Gazprom ayrıca, İran’daki sıvılaştırılmış doğalgaz projelerinin tamamlanması ile ülkeden gaz ihracatında kullanılacak gaz borularının inşasında da yer alacak.İran’ın devlet haber ajansı IRNA da anlaşma ile Rusya’nın enerji şirketlerinin İran’ın gaz sektörüne 40 milyar dolar yatırım yapacaklarını yazdı ve söz konusu anlaşmayı ‘Rusya’nın İran ekonomisine en büyük yatırımı’ olarak niteledi.Rusya, şu an 4 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında İran’ın gaz sektörüne yatırım yapıyor. Yeni anlaşma ile bu yatırımların miktarı 10 misline çıkmış olacak.Söz konusu yeni anlaşmanın imzalanması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’den sonra bugün gerçekleştirdiği ilk İran ziyaretine denk getirildi.İran, Rusya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci gaz rezervlerine sahip.

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rusya, iran, doğalgaz, yatırım, gazprom