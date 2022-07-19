https://tr.sputniknews.com/20220719/sozcu-yazari-ozturk-sezgin-baran-korkmaz-rusvet-verdigi-herkesi-kayda-almis-1058863387.html
Sözcü yazarı Öztürk: Sezgin Baran Korkmaz, rüşvet verdiği herkesi kayda almış
Sözcü yazarı Öztürk: Sezgin Baran Korkmaz, rüşvet verdiği herkesi kayda almış
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla Avusturya tarafından ABD'ye iade edilmesi kararı alınan SBK Holding'in... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T08:15+0300
2022-07-19T08:15+0300
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türkiye
sezgin baran korkmaz
abd
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Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ‘kara para aklama, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlamalarından iadesini istediği iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ı 15 Temmuz'da ABD'ye teslim etmişti. Korkmaz dün yargı karşısına çıkmıştı.Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşe yazısında Korkmaz'la ilgili bazı iddiaları gündeme getirdi. Öztürk'ün yazısındaki iddialar özetle şöyle:"Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk gözaltına alınışı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (KOM) eşgüdümünde gerçekleştirilmişti. Az önce hayırsever özelliğini belirttiğim Korkmaz'ın farklı bir özelliğini de bir yetkili şöyle anlattı: 'Sezgin Baran Korkmaz, rüşvet verdiği herkesi kayda almış. Sesli ve görüntülü kayıtları var. Korkmaz'ın, parasının FETÖ parası olma ihtimali üzerinde de durduk. Bu konuda da çalışma yapılıyordu. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Hakkında farklı soruşturmalar yürütülüyordu. Ancak kara para aklama iddiasından dava açıldı. Hakkında 24 dava var.Devlet kademesiyle yakın ilişkili olduğu belirtilen Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de yapılacak sorgusunda üst düzey kamu görevlileri aleyhine kullanılabilecek bilgiler verir mi? Yakalanmadan önce konuştuğumuzda, “Asla” demiş, “Devletimizin, milletimizin aleyhine olabilecek bir şey konuşmam” diye eklemişti. Kendisinin bir Rıza Zarrab olmadığını da söylemişti. Konuştuğum bir yetkili, “Öyle söylese de, ABD Derin Devleti siyaseten kullanmak için Korkmaz'dan bilgi alacak, bunları da siyaseten Türkiye aleyhine kullanacaktır” görüşünü dile getirdi.Hazırlanan iddianameye göre, Sezgin Baran Korkmaz hakkında istenen hapis cezası 225 yıl. Bir hukukçu, “ABD parasını alınca, Sezgin'i gönderir. Onlar, paralarını kurtarmaya bakar” görüşünde."Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin taleplerine karşı ne kadar direnecek? Onların istediği bilgiler karşısında neler anlatacak? Bunu bilemeyiz. Ama kurtulmak için özellikle iktidardaki çevrelerle yaşadığı bazı olaylar hakkında bilgi vermek zorunda olacak.Korkmaz'ın, Türkiye'ye verilmesi halinde olacaklar da belliydi. Mahkemede kendisini kurtarmak için gerekirse var olduğu belirtilen rüşvet kasetleri devreye sokulacaktı. Yurtdışına çıkmadan bir gün önce İçişleri Bakanı'nın makamına niçin çağrıldığını, orada ne konuşulduğunu, kimin alacağının silinmesinin neden istendiğini de en azından mahkeme aşamasında öğrenmiş olacaktık. O aşamayı beklemeden, İçişleri Bakanı konuşmalı. Silinmesi istenen borcun ne borcu olduğu söylemeli."
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sezgin baran korkmaz, abd
Sözcü yazarı Öztürk: Sezgin Baran Korkmaz, rüşvet verdiği herkesi kayda almış
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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla Avusturya tarafından ABD'ye iade edilmesi kararı alınan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin olarak, "Sezgin Baran Korkmaz, rüşvet verdiği herkesi kayda almış” iddiasını ortaya attı.
Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ‘kara para aklama, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlamalarından iadesini istediği iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ı 15 Temmuz'da ABD'ye teslim etmişti. Korkmaz dün yargı karşısına çıkmıştı.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk
bugünkü köşe yazısında Korkmaz'la ilgili bazı iddiaları gündeme getirdi. Öztürk'ün yazısındaki iddialar özetle şöyle:
"Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk gözaltına alınışı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (KOM) eşgüdümünde gerçekleştirilmişti. Az önce hayırsever özelliğini belirttiğim Korkmaz'ın farklı bir özelliğini de bir yetkili şöyle anlattı: 'Sezgin Baran Korkmaz, rüşvet verdiği herkesi kayda almış. Sesli ve görüntülü kayıtları var. Korkmaz'ın, parasının FETÖ parası olma ihtimali üzerinde de durduk. Bu konuda da çalışma yapılıyordu. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Hakkında farklı soruşturmalar yürütülüyordu. Ancak kara para aklama iddiasından dava açıldı. Hakkında 24 dava var.
Devlet kademesiyle yakın ilişkili olduğu belirtilen Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de yapılacak sorgusunda üst düzey kamu görevlileri aleyhine kullanılabilecek bilgiler verir mi? Yakalanmadan önce konuştuğumuzda, “Asla” demiş, “Devletimizin, milletimizin aleyhine olabilecek bir şey konuşmam” diye eklemişti. Kendisinin bir Rıza Zarrab olmadığını da söylemişti. Konuştuğum bir yetkili, “Öyle söylese de, ABD Derin Devleti siyaseten kullanmak için Korkmaz'dan bilgi alacak, bunları da siyaseten Türkiye aleyhine kullanacaktır” görüşünü dile getirdi.
Hazırlanan iddianameye göre, Sezgin Baran Korkmaz hakkında istenen hapis cezası 225 yıl. Bir hukukçu, “ABD parasını alınca, Sezgin'i gönderir. Onlar, paralarını kurtarmaya bakar” görüşünde."
Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin taleplerine karşı ne kadar direnecek? Onların istediği bilgiler karşısında neler anlatacak? Bunu bilemeyiz. Ama kurtulmak için özellikle iktidardaki çevrelerle yaşadığı bazı olaylar hakkında bilgi vermek zorunda olacak.
Korkmaz'ın, Türkiye'ye verilmesi halinde olacaklar da belliydi. Mahkemede kendisini kurtarmak için gerekirse var olduğu belirtilen rüşvet kasetleri devreye sokulacaktı. Yurtdışına çıkmadan bir gün önce İçişleri Bakanı'nın makamına niçin çağrıldığını, orada ne konuşulduğunu, kimin alacağının silinmesinin neden istendiğini de en azından mahkeme aşamasında öğrenmiş olacaktık. O aşamayı beklemeden, İçişleri Bakanı konuşmalı. Silinmesi istenen borcun ne borcu olduğu söylemeli."