https://tr.sputniknews.com/20220719/steven-spielbergden-ilk-muzik-klibi-cekimleri-cep-telefonuyla-yapti-1058882875.html
Steven Spielberg'den ilk müzik klibi: Çekimleri cep telefonuyla yaptı
Steven Spielberg'den ilk müzik klibi: Çekimleri cep telefonuyla yaptı
Steven Spielberg ilk kez klip çekimi için kamera arkasına geçti. Klibi cep telefonu kamerasıyla çeken Spielberg’e oyuncu eşi Kate Capshaw asistanlık yaptı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T15:37+0300
2022-07-19T15:37+0300
2022-07-19T15:51+0300
steven spielberg
yaşam
klip
cep telefonu
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Yönetmen Steven Spielberg, İngiliz-Amerikalı şarkıcı Marcus Mumford’un yeni şarkısı ‘Cannibal’ için kamera arkasına çekti. İlk kez klip çeken yönetmen, çekimleri cep telefon kamerasıyla yaptı.NTV’nin aktardığı habere göre, çekimlerde Spielberg'e oyuncu eşi Kate Capshaw asistanlık yaptı. Capshaw aynı zamanda klibin prodüktörlüğünü ve sanat yönetmenliğini de üstlendi.Klibi için Spielberg ile iş birliği yapan Mumford Instagram paylaşımında, “Bu müziği size ulaştırmak için etrafımdaki insanların desteğini almaktan dolayı mutluyum. İnsanlar benim için bunu yaptığında kendimden geçiyorum. Kate ve Steven bunu yaptılar ve onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum” ifadelerini kullandı.İngiliz rock grubu Mumford & Sons’ın üyesi olan Mumford’un ilk solo çalışması olan ‘Cannibal’, 16 Eylül’de dinleyicilerle buluşacak.
https://tr.sputniknews.com/20220321/yonetmen-spielberg-netflixe-tesekkur-etti-squid-game-tum-matematigi-degistirdi-1054913149.html
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Steven Spielberg'den ilk müzik klibi: Çekimleri cep telefonuyla yaptı
15:37 19.07.2022 (güncellendi: 15:51 19.07.2022) Abone ol
Steven Spielberg ilk kez klip çekimi için kamera arkasına geçti. Klibi cep telefonu kamerasıyla çeken Spielberg’e oyuncu eşi Kate Capshaw asistanlık yaptı.
Yönetmen Steven Spielberg, İngiliz-Amerikalı şarkıcı Marcus Mumford’un yeni şarkısı ‘Cannibal’ için kamera arkasına çekti. İlk kez klip çeken yönetmen, çekimleri cep telefon kamerasıyla yaptı.
NTV’nin aktardığı habere göre, çekimlerde Spielberg'e oyuncu eşi Kate Capshaw asistanlık yaptı. Capshaw aynı zamanda klibin prodüktörlüğünü ve sanat yönetmenliğini de üstlendi.
Klibi için Spielberg ile iş birliği yapan Mumford Instagram paylaşımında, “Bu müziği size ulaştırmak için etrafımdaki insanların desteğini almaktan dolayı mutluyum. İnsanlar benim için bunu yaptığında kendimden geçiyorum. Kate ve Steven bunu yaptılar ve onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum” ifadelerini kullandı.
İngiliz rock grubu Mumford & Sons’ın üyesi olan Mumford’un ilk solo çalışması olan ‘Cannibal’, 16 Eylül’de dinleyicilerle buluşacak.