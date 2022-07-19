https://tr.sputniknews.com/20220719/trumpin-eski-danismani-bannonin-hakkindaki-davanin-ertelenmesi-talebine-ret-1058905880.html

Trump'ın eski danışmanı Bannon'ın hakkındaki davanın ertelenmesi talebine ret

Trump'ın eski danışmanı Bannon'ın hakkındaki davanın ertelenmesi talebine ret

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanan eski danışmanı Steve Bannon'ın hakkındaki davanın ertelenmesi talebi, federal yargıç tarafından... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T23:38+0300

2022-07-19T23:38+0300

2022-07-19T23:41+0300

dünya

abd

donald trump

steve bannon

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6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin Temsilciler Meclisi özel komitesinin ifade çağrılarına yanıt vermemesinin ardından hakkında "Kongreyi tahkir" suçuyla iddianame hazırlanan Bannon'ın yargılamasına başlandı.Bannon'ın, mahkemenin 1 ay ertelenmesine ilişkin yaptığı başvuruyu, Washington DC'de federal yargıç reddetti.Davanın jürisi belirlendiWashington DC federal mahkemesi, söz konusu reddin ardından davanın dün başlayan jüri seçimine devam etti.Bugün kesinleşen ve yemin eden jüride, 9 erkek ve 5 kadın yer alıyor. Söz konusu jüri üyeleri arasında Dışişleri Bakanlığı çalışanı, sanat tüccarı, NASA'ya anlaşmalı olarak çalışan bir kişi, doktor, mimar ve Washington DC hükümeti çalışanları yer alıyor.Kongreyi tahkir ile suçlanan Bannon, hakkındaki suçlamalar kesinleşirse, 6 ay ila 2 yıl hapis cezası alabilir.- Steve Bannon kimdir?1953'te dünyaya gelen Steve Bannon, 1970’lerin sonundan itibaren 7 yıl süreyle ABD Deniz Kuvvetlerinde askerlik yaptı. Daha sonraki yıllarda Bannon, yatırım danışmanı, araştırma projesi yöneticiliği, Hollywood yapımcılığı gibi meslekleri icra etti.2007’de kurduğu aşırı sağ eğilimli Breitbart News internet sitesini yöneten Bannon, Trump’ın seçim kampanyasının son aylarında baş yönetici olmasıyla birlikte bütün dünyaca tanınır bir yüz haline geldi.Trump yönetiminin ilk evresinde 7 ay boyunca Başkan’ın baş stratejisti ve başdanışmanı olarak görev yaparak daha da dikkat çeken Bannon, 2017 yazında bu görevinden kovuldu.Bannon, Müslüman nüfusa sahip ülkelere seyahat yasağı getirmek gibi Trump’ın ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına kayan politikalarının bazılarının arkasındaki isimlerden biriydi.Görevinden ayrıldıktan sonra Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan "We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden "dolandırıcılık" yapmak ile suçlanan Bannon, hakkındaki suçlamaları reddetti.Trump, görevinden ayrılmadan önce 20 Ocak 2021'de aralarında Bannon'ın da olduğu 73 kişiye af çıkardı.- Bannon'ın Kongreyi tahkir ile suçlanmasıKongre baskını özel komitesi, eylül sonunda Trump yönetiminde görevli eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kashyap Patel ve Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon'dan 14 ve 15 Ekim'de Kongre baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurmuştu.Bunun üzerine Trump'ın avukatlarının 4 eski çalışana bir mektup yazarak, Trump ile iletişimlerinin ve ilgili belgelerin yürütme ayrıcalıkları nedeniyle kamuya açıklanmaması gerektiğini bildirdikleri iddia edilmişti.​​​​​​​Bannon'ın avukatı, Komiteye yazdığı mektupta, Komitenin yürütme ayrıcalıkları konusunda Trump ile uzlaşmaya varmadan veya konuyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan müvekkilinin ifade vermeyeceğini belirtmişti.Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması için Adalet Bakanlığına tavsiyede bulunmuş ve Bakanlık, Bannon hakkında iddianame hazırlamıştı.İddianamenin ardından 15 Kasım'da FBI'a teslim olan Bannon, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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abd, donald trump, steve bannon