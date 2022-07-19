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YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı
YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
üniversite
sınav
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
halis aygün
kılavuz
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18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Ayrıca, adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220718/2022-yks-sonuclari-aciklandi-1058820303.html
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türkiye, üniversite, sınav, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, halis aygün, kılavuz

YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı

10:43 19.07.2022
© DHAÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© DHA
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2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.
Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.

Ayrıca, adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
TÜRKİYE
2022 YKS sonuçları açıklandı
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