https://tr.sputniknews.com/20220719/yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu-aciklandi-1058866917.html

YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı

YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T10:43+0300

2022-07-19T10:43+0300

2022-07-19T10:43+0300

türkiye

türkiye

üniversite

sınav

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

halis aygün

kılavuz

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18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Ayrıca, adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220718/2022-yks-sonuclari-aciklandi-1058820303.html

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türkiye, üniversite, sınav, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, halis aygün, kılavuz