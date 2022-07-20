https://tr.sputniknews.com/20220720/abden-rusyanin-altin-ihracatina-ambargo-getiren-7-yaptirim-paketine-onay-1058938009.html

AB'den Rusya'nın altın ihracatına ambargo getiren 7. yaptırım paketine onay

AB'den Rusya'nın altın ihracatına ambargo getiren 7. yaptırım paketine onay

AB Dönem Başkanı Çekya, Rusya'ya yönelik 7. yaptırım paketinin AB Daimi Temsilciler Komisyonu COREPER'de onaylandığını ve yarın yürürlüğe gireceğini duyurdu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T17:26+0300

2022-07-20T17:26+0300

2022-07-20T18:03+0300

ukrayna krizi

ab

rusya

yaptırım

altın

mücevher

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Litvanya'nın AB Daimi Temsilcisi Arnoldas Pranckevicius, COREPER'de onaylanan 7. paketin, Rus altınına yasak, Rusya'nın ihracatına yeni kısıtlamalar, Sberbank'ın mal varlıklarının dondurulması ve Rusya'dan siyasiler ve askeri yetkililer dahil 50'den fazla kişi ve kuruluşun daha yaptırım listesine eklenmesini içerdiğini belirtti. AB Dönem Başkanı Çekya, yeni yaptırım paketinde 'Rusya kökenli altının -mücevher de dahil olmak üzere- ihracatının yasaklandığını' duyurdu. Açıklamaya 'yaptırımların dünya çapında gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atmayacağı' taahhüdü eklendi.Buna göre 7. paket, yarın sabah AB Konseyi'nde onaylanmasını müteakip AB resmi gazetesinde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.Açıklamada "Ana hedef G7 ortaklarıyla uyum sağlamak, uygulamayı güçlendirmek ve gereken yerlerde boşlukları kapatmak" denildi.

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ab, rusya, yaptırım, altın, mücevher