https://tr.sputniknews.com/20220720/anket-abdde-her-5-yetiskinden-1i-politik-siddeti-mesru-goruyor-1058929437.html

Anket: ABD'de her 5 yetişkinden 1'i politik şiddeti meşru görüyor

Anket: ABD'de her 5 yetişkinden 1'i politik şiddeti meşru görüyor

ABD'de yapılan bir anket çalışması, ülkedeki her 5 yetişkinden 1'inin politik şiddetin bazı koşullar altında meşru olabileceği görüşünde olduğunu ortaya koydu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T14:12+0300

2022-07-20T14:12+0300

2022-07-20T14:12+0300

dünya

abd

siyaset

şiddet

iç savaş

amerikan iç savaşı

abd iç savaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043532949_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1a18bf5d6c31ae6196c23dfb64f58212.jpg

Kaliforniya Üniversitesi'nde kamu sağlığı alanında görev yapan araştırmacılar, ülke çapıdaki 9 bin katılımcı üzerinde yaptıkları bir incelemede, Amerikan vatandaşlarının politik şiddete başvurma eğilimlerini mercek altına aldı. 'Amerikan Demokrasisi ve Toplumunun Görüşleri ve Siyasi Şiddete Destek' isimli anket sonuçlarına göre ABD'deki her 5 yetişkinden biri belirli koşullar altında politik şiddeti meşru görüyor.Demokratik kurumlara yönelik güvensizlik ve yabancılaşmanın görülmemiş boyutlara ulaştığı sonucuna ulaşan araştırmacıların elde ettiği verilere göre, Amerikan halkının önemli bir kısmı artık politik amaçlara ulaşma yolunda bir araç olarak şiddeti destekliyor. Bilim insanları, "Yakın gelecekte büyük ölçekli şiddet olasılığı mümkün" diye uyarıyor.Araştırma sonuçlarında elde edilen veriler, ABD nüfusunun 7 milyon kişiye tekabül eden yüzde 3'lük bir kısmı politik şiddeti 'genellikle ya da her zaman' meşru görüyor. Ankete katılan her 4 kişiden biri (en az 60 milyon Amerikalı), şiddetin “Batı Avrupa geleneklerine dayalı bir Amerikan yaşam tarzını korumak” için meşru olabileceği görüşüründe. Anketin en korkutucu verisi ise, katılımcıların yüzde 7.1'inin 'önemli bir siyasi amaç uğruna bir kişiyi öldürmeye razı olacaklarını' dile getirmesi oldu. Araştırmacılara göre bu yüzdelik, ABD nüfusu dikkate alındığında 18 milyon Amerikalıya denk düşüyor. Politik amaçlar uğruna 'bir kişiyi tehdit etme ya da korkutma yöntemini seçebileceğini' söyleyenlerin oranı yüzde 12 iken, 'bir kişiyi yaralayabileceğini' söyleyenlerin oranı ise yüzde 10 oldu.MedRxiv'de yayınlanan anket sonuçları ayrıca, her 3 katılımcıdan ikisinin 'ülkenin demokrasi konusunda ciddi bir tehdit ile karşı karşıya olduğundan korktuğunu', yüzde 50.1'inin önümüzdeki yıllarda ABD'de bir iç savaş çıkabileceği fikrinde olduğunu gösterdi.Ankete göre katılımcıların yüzde 89'u ABD'nin demokrasi ülkesi olarak kalmasının 'oldukça önemli' olduğunu belirtirken, yüzde 42'si ise ülkede 'güçlü bir lidere sahip olmanın demokrasiye sahip olmaktan daha önemli olduğunu' savundu. 'Amerika'da yerli beyazların yerini göçmenlerin aldığı' ve 'Amerikan yaşam tarzının hızlı bir şekilde yok olduğunu ve onu kurtarmak için güç kullanmak zorunda kalabileceğini' savunanların oranı ise yüzde 41.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, siyaset, şiddet, iç savaş, amerikan iç savaşı, abd iç savaşı