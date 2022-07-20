https://tr.sputniknews.com/20220720/biden-13-15-aralikta-abd-afrika-zirvesine-ev-sahipligi-yapacagini-duyurdu-1058941373.html

Biden, 13-15 Aralık'ta ABD-Afrika Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu

Biden, 13-15 Aralık'ta ABD-Afrika Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu

ABD Başkanı Biden, 13-14 Aralık'ta başkent Washington'da düzenlenecek ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nde Afrika kıtasından liderleri ağırlayacağını ve bu zirvenin... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T19:50+0300

2022-07-20T19:50+0300

2022-07-20T19:54+0300

türkiye

joe biden

abd

afrika

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ABD Başkanı Joe Bide, yaptığı yazılı açıklamada, "13-15 Aralık 2022'de Washington'daki ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nde Afrika kıtasından liderleri ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.Söz konusu zirvenin ABD'nin Afrika'ya sarsılmaz desteğinin göstergesi olacağını belirten Biden, zirvede ABD-Afrika ilişkilerinin ve ortak küresel önceliklerde artan iş birliğinin öneminin altının çizileceğini vurguladı.Biden, zirvenin odağında ekonominin iyileştirilmesi, ABD ve Afrika'nın demokrasi ve insan hakları taahhütlerinin desteklenmesi, Kovid-19'un etkilerinin azaltılması, küresel ve bölgesel sağlığın iyileştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, barış ve istikrarın sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadele ve diaspora ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konuların olacağı bilgisini paylaştı.Açıklamada Biden, "ABD-Afrika ilişkilerine ilişkin ortak vizyonumuzu güçlendirmeye devam etmek için Afrika hükümetleri, sivil toplum, ABD'deki diaspora toplulukları ve özel sektör ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadesine yer verdi.

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joe biden, abd, afrika