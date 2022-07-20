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Çekiçli saldırgan 3’üncü kez ATM’leri parçaladı
Çekiçli saldırgan 3’üncü kez ATM’leri parçaladı
Yalova’nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle 8 adet ATM’ye saldırarak kullanılmaz hale getirdi. Şahsın aynı... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T11:49+0300
2022-07-20T11:49+0300
türkiye
atm
saldırgan
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N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere çekiçle saldırdı. Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı.Şüpheli N.Ş.’nin daha önce 2 kez daha ATM’lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM'yi kullanılmaz hale getirmişti.Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2'nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezinden çıkan N.Ş.'nin hedefinde yine ATM'ler vardı. Şahıs ATM’lere 3’üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220711/kar-maskeli-saldirgan-harac-vermeyen-dukkani-basip-kursun-yagdirdi-1058594204.html
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atm, saldırgan, yalova

Çekiçli saldırgan 3’üncü kez ATM’leri parçaladı

11:49 20.07.2022
© İHA / ERHAN ERDOĞANÇekiçli saldırgan 3’üncü kez ATM’leri parçaladı
Çekiçli saldırgan 3’üncü kez ATM’leri parçaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© İHA / ERHAN ERDOĞAN
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Yalova’nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle 8 adet ATM’ye saldırarak kullanılmaz hale getirdi. Şahsın aynı bölgedeki ATM’lere 3’üncü saldırısı oldu.
N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere çekiçle saldırdı. Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı.
Şüpheli N.Ş.’nin daha önce 2 kez daha ATM’lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM'yi kullanılmaz hale getirmişti.
Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2'nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezinden çıkan N.Ş.'nin hedefinde yine ATM'ler vardı. Şahıs ATM’lere 3’üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu.
Kar maskeli saldırgan 'haraç vermeyen' dükkanı basıp kurşun yağdırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
YAŞAM
Kar maskeli saldırgan 'haraç vermeyen' dükkanı basıp kurşun yağdırdı
11 Temmuz, 17:31
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