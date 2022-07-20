https://tr.sputniknews.com/20220720/cekicli-saldirgan-3uncu-kez-atmleri-parcaladi-1058921436.html
Çekiçli saldırgan 3’üncü kez ATM’leri parçaladı
Çekiçli saldırgan 3’üncü kez ATM’leri parçaladı
Yalova’nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle 8 adet ATM’ye saldırarak kullanılmaz hale getirdi. Şahsın aynı... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T11:49+0300
2022-07-20T11:49+0300
2022-07-20T11:49+0300
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saldırgan
yalova
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N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere çekiçle saldırdı. Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı.Şüpheli N.Ş.’nin daha önce 2 kez daha ATM’lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM'yi kullanılmaz hale getirmişti.Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2'nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezinden çıkan N.Ş.'nin hedefinde yine ATM'ler vardı. Şahıs ATM’lere 3’üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220711/kar-maskeli-saldirgan-harac-vermeyen-dukkani-basip-kursun-yagdirdi-1058594204.html
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atm, saldırgan, yalova
Çekiçli saldırgan 3’üncü kez ATM’leri parçaladı
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Yalova’nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle 8 adet ATM’ye saldırarak kullanılmaz hale getirdi. Şahsın aynı bölgedeki ATM’lere 3’üncü saldırısı oldu.
N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere çekiçle saldırdı. Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı.
Şüpheli N.Ş.’nin daha önce 2 kez daha ATM’lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM'yi kullanılmaz hale getirmişti.
Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2'nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezinden çıkan N.Ş.'nin hedefinde yine ATM'ler vardı. Şahıs ATM’lere 3’üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu.