https://tr.sputniknews.com/20220720/cekicli-saldirgan-3uncu-kez-atmleri-parcaladi-1058921436.html

Çekiçli saldırgan 3’üncü kez ATM’leri parçaladı

Çekiçli saldırgan 3’üncü kez ATM’leri parçaladı

Yalova’nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle 8 adet ATM’ye saldırarak kullanılmaz hale getirdi. Şahsın aynı... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T11:49+0300

2022-07-20T11:49+0300

2022-07-20T11:49+0300

türkiye

atm

saldırgan

yalova

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N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere çekiçle saldırdı. Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı.Şüpheli N.Ş.’nin daha önce 2 kez daha ATM’lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM'yi kullanılmaz hale getirmişti.Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2'nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezinden çıkan N.Ş.'nin hedefinde yine ATM'ler vardı. Şahıs ATM’lere 3’üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu.

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atm, saldırgan, yalova