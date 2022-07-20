https://tr.sputniknews.com/20220720/chp-siddet-goren-kadinlar-icin-cagri-merkezi-kurdu-yalniz-degilsin-biz-variz-1058949034.html
CHP, şiddet gören kadınlar için çağrı merkezi kurdu: 'Yalnız değilsin, biz varız'
CHP, şiddet gören kadınlar için çağrı merkezi kurdu: 'Yalnız değilsin, biz varız'
CHP, resmi sosyal medya hesabından şiddete ve tacize maruz kalan kadınlara seslenerek, Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen 'Yaşam Hak' uygulamasına... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T23:10+0300
2022-07-20T23:10+0300
2022-07-20T23:13+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kadın kolları
proje
şiddet
kadına şiddet
çağrı merkezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103772/26/1037722676_124:0:1120:560_1920x0_80_0_0_26d40733d1e36cc8f9714e4b9fcfdf2c.jpg
CHP resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şiddete ve tacize maruz kalan kadınlar için başlatılan 'Yaşam Hak' projesinin tanıtımı yapıldı.Partiden yapılan açıklamada, “Yalnız yürürken tedirgin oluyorsan, otobüste veya dolmuşta son yolcu iken ürküyorsan 444 82 85'i ara. CHP Kadın Kolları'mızın hayata geçirdiği Yaşam Hak projesi kapsamında telefonun ucundaki kız kardeşin, sen kendini güvende hissedene kadar sana eşlik etsin” denildi.CHP, sosyal medya paylaşımında “Yalnız Değilsin, Biz Varız” etiketini kullandı.Cumhuriyet Halk Partisi, 81 ildeki kadın kolları ile birlikte yürütülen proje kapsamında, genel merkezde 7/24 çalışan bir çağrı merkezi kurdu. 21 baro ve 12 tabip odası ile protokol imzalandı.Yaşam Hak'a telefon numarası ve mobil uygulama üzerinden başvuran kadınlara, Barolar, Tabipler Odası ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile imzalanan protokoller çerçevesinde ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220720/kutsinin-esi-sibel-ulker-1-yili-askin-suredir-siddete-ugruyorum-1058948300.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103772/26/1037722676_373:0:1120:560_1920x0_80_0_0_a609d87997e1f89828061412a6e09cd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, proje, şiddet, kadına şiddet, çağrı merkezi
CHP, şiddet gören kadınlar için çağrı merkezi kurdu: 'Yalnız değilsin, biz varız'
23:10 20.07.2022 (güncellendi: 23:13 20.07.2022) Abone ol
CHP, resmi sosyal medya hesabından şiddete ve tacize maruz kalan kadınlara seslenerek, Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen 'Yaşam Hak' uygulamasına başvurulması çağrısında bulundu.
CHP resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şiddete ve tacize maruz kalan kadınlar için başlatılan 'Yaşam Hak' projesinin tanıtımı yapıldı.
Partiden yapılan açıklamada, “Yalnız yürürken tedirgin oluyorsan, otobüste veya dolmuşta son yolcu iken ürküyorsan 444 82 85'i ara. CHP Kadın Kolları'mızın hayata geçirdiği Yaşam Hak projesi kapsamında telefonun ucundaki kız kardeşin, sen kendini güvende hissedene kadar sana eşlik etsin” denildi.
CHP, sosyal medya paylaşımında “Yalnız Değilsin, Biz Varız” etiketini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi, 81 ildeki kadın kolları ile birlikte yürütülen proje kapsamında, genel merkezde 7/24 çalışan bir çağrı merkezi kurdu. 21 baro ve 12 tabip odası ile protokol imzalandı.
Yaşam Hak'a telefon numarası ve mobil uygulama üzerinden başvuran kadınlara, Barolar, Tabipler Odası ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile imzalanan protokoller çerçevesinde ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunuluyor.