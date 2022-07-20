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Fatih Erbakan: İsraf yapıyorsunuz, sonra da suçu sağa sola atıyorsunuz
Fatih Erbakan: İsraf yapıyorsunuz, sonra da suçu sağa sola atıyorsunuz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ekonomik krizin iktidara yakın basın tarafından 15 Temmuz'a yüklendiğini belirterek "İsraf yapıyorsunuz... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T09:53+0300
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ekonomi
yeniden refah partisi
fatih erbakan
ekonomik kriz
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.Erbakan, şu ifadeleri kullandı:
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, ekonomik kriz

Fatih Erbakan: İsraf yapıyorsunuz, sonra da suçu sağa sola atıyorsunuz

09:53 20.07.2022
© İHA / UĞUR AYDINYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© İHA / UĞUR AYDIN
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ekonomik krizin iktidara yakın basın tarafından 15 Temmuz'a yüklendiğini belirterek "İsraf yapıyorsunuz, paraları faize ve 3-5 tane imtiyazlıya aktarıyorsunuz, sonra da suçu sağa sola atıyorsunuz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.
Erbakan, şu ifadeleri kullandı:
"İktidara yakın medyaya göre yaşanan ekonomik sıkıntıların, enflasyonun sebebi geçen hafta yıldönümünü yaşadığımız 15 Temmuz Darbe Girişimi… Patatesçiler, soğancılar, aracılar, komisyoncular… Şimdi de 15 Temmuz! 5 holdinge 128 kez vergi muafiyetini 15 Temmuz yüzünden mi çıkardınız? 13 Şehir Hastanesini 57 hastane parasına 15 Temmuz nedeniyle mi yaptırdınız? Emsali Norveç'te 92 milyon dolara yapılan tüneli 1,3 milyar dolara ihale etmeniz 15 Temmuz yüzünden mi? Yüksek bürokratlara 15 Temmuz yüzünden mi 5 maaş, 7 maaş veriyorsunuz? 15 milyonluk makam araçlarını size 15 Temmuz mu aldırdı ? 13 tane makam uçağını 15 Temmuz mu aldırdı? İsraf yapıyorsunuz, paraları faize ve 3-5 tane imtiyazlıya aktarıyorsunuz, sonra da suçu sağa sola atıyorsunuz!"
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