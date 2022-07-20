Fatih Erbakan: İsraf yapıyorsunuz, sonra da suçu sağa sola atıyorsunuz

"İktidara yakın medyaya göre yaşanan ekonomik sıkıntıların, enflasyonun sebebi geçen hafta yıldönümünü yaşadığımız 15 Temmuz Darbe Girişimi… Patatesçiler, soğancılar, aracılar, komisyoncular… Şimdi de 15 Temmuz! 5 holdinge 128 kez vergi muafiyetini 15 Temmuz yüzünden mi çıkardınız? 13 Şehir Hastanesini 57 hastane parasına 15 Temmuz nedeniyle mi yaptırdınız? Emsali Norveç'te 92 milyon dolara yapılan tüneli 1,3 milyar dolara ihale etmeniz 15 Temmuz yüzünden mi? Yüksek bürokratlara 15 Temmuz yüzünden mi 5 maaş, 7 maaş veriyorsunuz? 15 milyonluk makam araçlarını size 15 Temmuz mu aldırdı ? 13 tane makam uçağını 15 Temmuz mu aldırdı? İsraf yapıyorsunuz, paraları faize ve 3-5 tane imtiyazlıya aktarıyorsunuz, sonra da suçu sağa sola atıyorsunuz!"