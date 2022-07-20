https://tr.sputniknews.com/20220720/karaismailoglu-onumuzdeki-yildan-sonra-yap-islet-devret-projeleri-kendi-kendilerini-destekleyecek-1058936816.html

Karaismailoğlu: Önümüzdeki yıldan sonra Yap-İşlet-Devret projeleri kendi kendilerini destekleyecek

Karaismailoğlu: Önümüzdeki yıldan sonra Yap-İşlet-Devret projeleri kendi kendilerini destekleyecek

Bakan Karaismailoğlu, gelecek yıldan sonra Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinin kendi kendilerini destekleyeceklerini bildirerek, Türkiye'nin bu alanda dünyanın... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T16:48+0300

2022-07-20T16:48+0300

2022-07-20T16:53+0300

adil karaismailoğlu

ekonomi

1915 çanakkale köprüsü

kuzey marmara otoyolu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle The Ankara Otel'de düzenlenen toplantıda bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Ulaştırma sektörüne son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, yatırımların karşılığında vatandaşın hayatındaki gelişmeleri görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Karaismailoğlu, yatırımların devam ettiğinin altını çizdi.Yatırımlarla yılda 7 milyar saat zaman tasarrufu, 1 milyar litre akaryakıttan doğrudan tasarruf sağlandığını aktaran Karaismailoğlu, doğrudan tasarrufun yanı sıra bölgeye de istihdam, üretim, turizm ve tarım alanında katkı sağlandığını anlattı. Karaismailoğlu, 183 milyar dolarlık yatırımın, üretime 1 trilyon doların üzerinde etkisinin olduğunu bildirdi.Karaismailoğlu, İstanbul'a birinci köprü yapıldığında eleştirilerin geldiğini hatırlatarak, şu anda Birinci Boğaz Köprüsü'nden 200 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 250 bin, Avrasya Tüneli'nden 60 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de günlük ortalama 100 bin aracın geçtiğini, Marmaray'dan 600 bin vatandaşın geçiş yaptığını söyledi. Karaismailoğlu, "Yatırımlar vatandaşımızın hayatına konfor, güvenlik getirdi, hayatı kolaylaştırdı, yaşam kalitesini artırdı. O yüzden vatandaşımızın memnuniyetini görmek bizi mutlu ediyor. Yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.'1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin projesi'Projelerde yatırım maliyetinin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nün 6,7 milyar dolar, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2.545 milyar euro olan maliyetlerine ilişkin devletten bir kuruş para çıkmadığının, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale projelerinin yıllık 40 milyon dolar olan işletme masraflarına da karışmadıklarının altını çizdi.Karaismailoğlu, 8 milyar dolarlık proje olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun, 1 milyar liranın üzerindeki işletme maliyetlerine de karışmadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:Söz konusu projelerin devlet bütçesiyle yapılması halinde yapım maliyetinin yanı sıra işletme maliyetinin de karşılanacağını belirten Karaismailoğlu, projelerden dolayı yakıttan, zamandan, kaza maliyetlerinden elde edilen kazançların, ödenen paraların kat kat üzerinde olduğuna işaret etti. Karaismailoğlu, hava ve deniz yollarına da destek vererek gelir artışı sağladıklarını bildirdi.Antalya Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin ihale kapsamında alınan ön ödemeye dikkati çeken Karaismailoğlu, "Biz zaten hava ve deniz yolundan direkt gelir akışı sağlıyoruz. Bunları topladığınız da zaten önümüzdeki yıldan sonra YİD projeleri kendi kendilerini destekleyecekler. Belli bir süre sonra destek de bitecek, direkt komple gelir akışı sağlayacak modeli görüşecekler" ifadelerini kullandı.

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adil karaismailoğlu, 1915 çanakkale köprüsü, kuzey marmara otoyolu