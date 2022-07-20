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https://tr.sputniknews.com/20220720/siemens-talep-olmasi-durumunda-kuzey-akim-icin-daha-cok-turbinin-bakimini-yapmaya-haziriz-1058945149.html
Siemens: Talep olması durumunda Kuzey Akım için daha çok türbinin bakımını yapmaya hazırız
Siemens: Talep olması durumunda Kuzey Akım için daha çok türbinin bakımını yapmaya hazırız
Alman teknoloji şirketi Siemens, ilgili talebin tarafına ulaşması durumunda Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için daha çok türbinin bakımını yapmaya hazır... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T21:47+0300
2022-07-20T21:47+0300
ekonomi
kuzey akım
siemens
rus doğal gazı
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Siemens basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre şirket, ilgili talebin tarafına ulaşması durumunda Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için daha çok türbinin bakımını yapmaya hazır bulunuyor.Şirket yetkilisi, “Normal şartlar altında türbinlerin teknik bakımı rutin bir çalışmadır. Siyasi bir talebin gelmesi halinde ve yaptırım düzenlemesi kapsamında buna imkan olursa, türbinlerin teknik bakımını alışılageldik yüksek kalite standartlarında gerçekleştireceğiz” dedi ve ekledi:“Bu tür durumlarda amacımız her zaman türbini mümkün olan en kısa sürede çalışma yerine teslim etmektir.”
https://tr.sputniknews.com/20220712/avrupaya-kuzey-akim-uyarisi-buyuk-enerji-soku-bekliyor-1058643303.html
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kuzey akım, siemens, rus doğal gazı

Siemens: Talep olması durumunda Kuzey Akım için daha çok türbinin bakımını yapmaya hazırız

21:47 20.07.2022
© REUTERS / Arnd WiegmannKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© REUTERS / Arnd Wiegmann
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Alman teknoloji şirketi Siemens, ilgili talebin tarafına ulaşması durumunda Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için daha çok türbinin bakımını yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
Siemens basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre şirket, ilgili talebin tarafına ulaşması durumunda Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için daha çok türbinin bakımını yapmaya hazır bulunuyor.
Şirket yetkilisi, “Normal şartlar altında türbinlerin teknik bakımı rutin bir çalışmadır. Siyasi bir talebin gelmesi halinde ve yaptırım düzenlemesi kapsamında buna imkan olursa, türbinlerin teknik bakımını alışılageldik yüksek kalite standartlarında gerçekleştireceğiz” dedi ve ekledi:
“Bu tür durumlarda amacımız her zaman türbini mümkün olan en kısa sürede çalışma yerine teslim etmektir.”
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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