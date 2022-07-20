https://tr.sputniknews.com/20220720/siemens-talep-olmasi-durumunda-kuzey-akim-icin-daha-cok-turbinin-bakimini-yapmaya-haziriz-1058945149.html

Siemens: Talep olması durumunda Kuzey Akım için daha çok türbinin bakımını yapmaya hazırız

Siemens: Talep olması durumunda Kuzey Akım için daha çok türbinin bakımını yapmaya hazırız

Alman teknoloji şirketi Siemens, ilgili talebin tarafına ulaşması durumunda Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için daha çok türbinin bakımını yapmaya hazır... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T21:47+0300

2022-07-20T21:47+0300

2022-07-20T21:47+0300

ekonomi

kuzey akım

siemens

rus doğal gazı

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Siemens basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre şirket, ilgili talebin tarafına ulaşması durumunda Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için daha çok türbinin bakımını yapmaya hazır bulunuyor.Şirket yetkilisi, “Normal şartlar altında türbinlerin teknik bakımı rutin bir çalışmadır. Siyasi bir talebin gelmesi halinde ve yaptırım düzenlemesi kapsamında buna imkan olursa, türbinlerin teknik bakımını alışılageldik yüksek kalite standartlarında gerçekleştireceğiz” dedi ve ekledi:“Bu tür durumlarda amacımız her zaman türbini mümkün olan en kısa sürede çalışma yerine teslim etmektir.”

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kuzey akım, siemens, rus doğal gazı