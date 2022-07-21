https://tr.sputniknews.com/20220721/avrupa-merkez-bankasi-11-yildir-ilk-kez-faiz-artirdi-50-baz-puanlik-faiz-artisi-1058975907.html

Avrupa Merkez Bankası 11 yıldır ilk kez faiz artırdı: 50 baz puanlık faiz artışı

Avrupa Merkez Bankası 11 yıldır ilk kez faiz artırdı: 50 baz puanlık faiz artışı

Küresel ekonomik durgunluk-yüksek enflasyon döngüsü, sonunda Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) da politika değiştirmek zorunda bıraktı. ABD'deki Fed ve diğer... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T15:19+0300

2022-07-21T15:19+0300

2022-07-21T15:52+0300

ekonomi

avrupa

avrupa merkez bankası (ecb)

enflasyon

faiz artırımı

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Avrupa Merkez Bankası (EBC) politika faiz oranını 50 baz puan artırarak 2011 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gitti. Avrupa'da negatif faiz dönemine son verilmesinin ardından euro yükselişe geçti. Karar öncesi 1.01 olan euro/dolar paritesi kararın hemen ardından 1.02'ye geldi. Christine Lagarde'ın başkanlığındaki ECB'nin 25 baz puanlık artış beklentisi yaratmasına rağmen daha güçlü bir artırıma gitmesi dikkat çekti. ECB'nin aşırı gevşek para politikası döneminden U dönüşü yapması, 'tarihi' nitelikte bir karar olarak karşılandı. Açıklamada ECB Yönetim Konseyi'nin üç kilit faiz oranını 50 baz puan artırmaya karar verdiği, sırasıyla ana refinansman işlemleri, marjinal kredilendirme ve mevduat faiz oranlarını yüzde 0.50, yüzde 0.75 ve yüzde 0.00'a yükselttiği belirtildi. Euro Bölgesi'ndeki 19 ülkeye yönelik karar, 27 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek. En son 13 Nisan 2011'de 25 baz puan faiz artırıp sonraki 8 toplantıda faiz indirimine giden ECB'yi politika değiştirmek zorunda bırakan, Euro Bölgesi'nin tüketici fiyatları endeksindeki artışın yüzde 8.6'ya çıkması oldu. ECB, sıkılaşma sürecinde para politikalarında esneklik sağlayacak ve gerektiği durumlarda tüm Euro Bölgesi ekonomilerinde normalleşmenin farklı hızlarda devam etmesini sağlayacak Geçiş Koruma Enstrümanı’nı (Transmission Protection Instrument - TPI) da onayladı.

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avrupa, avrupa merkez bankası (ecb), enflasyon, faiz artırımı