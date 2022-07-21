Binali Yıldırım: Yolları böldük ama Türkiye'yi böldürtmedik

"Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'nin güneyiyle kuzeyini, batısıyla doğusunu buluşturduk ama bütün bunları yaparken bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki 'yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz' onun için de amansız bir şekilde bölücü terör örgütüyle, FETÖ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadele birlik ve beraberlik mücadelesidir. Bu mücadele, istiklal mücadelesidir. Bu toprakların vatan olmasını sağlayan bütün şehitlerimizi, başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet ve şükranla anıyoruz. Malatya sıradan bir şehir değil. Malatya İsmet İnönü gibi Cumhuriyet kuruluşunun kadrosunda bulunmuş bir başbakan, Turgut Özal gibi Türkiye'yi dünyaya açtan bir lider yetiştirmiş şehrimizdir. Onun için Malatya Türkiye'nin ortasında, Anadolu coğrafyasında ülkemizin, milletimizin birliğinin beraberliğini teminatı ve kayısının başkenti şehridir."