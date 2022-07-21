https://tr.sputniknews.com/20220721/bitlisin-3-koy-ve-mezralarinda-sokaga-cikma-yasagi-1058958180.html
Bitlis'in 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Bitlis'in 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ile mezra bölgelerinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T04:21+0300
2022-07-21T04:21+0300
2022-07-21T04:21+0300
türkiye
bitlis
köy
sokağa çıkma yasağı
sokağa çıkma kısıtlaması
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Açıklama Bitlis Valiliği’nden geldi. Cuma günü saat 23.45’te sona erecek olan 3 köyde uygulanacak yasakla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://tr.sputniknews.com/20220714/bitliste-3-koy-ve-mezralarinda-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1058688542.html
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bitlis, köy, sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma kısıtlaması
Bitlis'in 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ile mezra bölgelerinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Açıklama Bitlis Valiliği’nden geldi. Cuma günü saat 23.45’te sona erecek olan 3 köyde uygulanacak yasakla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 22.00 ile 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23.45 arasında Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”