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İmamoğlu'nun aile mezarlığına çizilen gamalı haçlarla ilgili Emniyet'ten açıklama
İmamoğlu'nun aile mezarlığına çizilen gamalı haçlarla ilgili Emniyet'ten açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki aile mezarlığının duvarına gamalı haç çizildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Emniyet Müdürlüğü, sembolleri... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-21T01:08+0300
politika
trabzon
ekrem imamoğlu
gamalı haç
mezarlık
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yerlere sprey boya ile çeşitli semboller çizilmesine ve yazı yazılmasına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, 19 Temmuz'da bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Akçaabat ilçesinde birkaç mezara, işaret levhalarına ve reklam tabelalarına siyah sprey kullanılarak semboller çizildiğine yönelik paylaşımlar yapıldığı belirtildi.Paylaşımlar üzerine başlatılan çalışmalarda, bir ortaokulun duvarlarına da çeşitli yazılarla birlikte benzer sembollerin çizildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Öte yandan, savcılık tarafından ifadeleri alınan M.T.B. ve S.Ü'nün serbest bırakıldığı öğrenildi.Gamalı haç çizilen yerlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon Akçaabat Cevizli Mahallesi'ndeki aile mezarlığının duvarıydı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/imamoglunun-aile-mezarliginin-duvarina-gamali-hac-cizildi-1058865883.html
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trabzon, ekrem imamoğlu, gamalı haç, mezarlık

İmamoğlu'nun aile mezarlığına çizilen gamalı haçlarla ilgili Emniyet'ten açıklama

00:53 21.07.2022 (güncellendi: 01:08 21.07.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki aile mezarlığının duvarına gamalı haç çizildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Emniyet Müdürlüğü, sembolleri çocukların çizdiğini ve oyunlarda gördüklerini, anlamını bilmediklerini duyurdu.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yerlere sprey boya ile çeşitli semboller çizilmesine ve yazı yazılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 19 Temmuz'da bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Akçaabat ilçesinde birkaç mezara, işaret levhalarına ve reklam tabelalarına siyah sprey kullanılarak semboller çizildiğine yönelik paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Paylaşımlar üzerine başlatılan çalışmalarda, bir ortaokulun duvarlarına da çeşitli yazılarla birlikte benzer sembollerin çizildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayı aydınlatmaya yönelik çalışmalarda, söz konusu sembolleri çizdikleri de tespit edilen suça sürüklenen çocuk 2009 doğumlu M.T.B. ile 2007 doğumlu S.Ü. adres tespitleri sonucu yakalanmıştır. Yaşları küçük çocuklar, mezarlık, reklam tabelaları, işaret levhaları ve ortaokul duvarlarına, internetteki oyunlardan gördükleri ve şekil itibarıyla da beğendikleri, anlamını bilmedikleri sembolleri spreyle yaptıklarını ve yazı yazdıklarını beyan etmişlerdir. Konuya ilişkin süreç, adli makamların talimatlarına istinaden takip edilmektedir."
Öte yandan, savcılık tarafından ifadeleri alınan M.T.B. ve S.Ü'nün serbest bırakıldığı öğrenildi.
Gamalı haç çizilen yerlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon Akçaabat Cevizli Mahallesi'ndeki aile mezarlığının duvarıydı.
İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına gamalı haç çizildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
TÜRKİYE
İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına gamalı haç çizildi
19 Temmuz, 10:18
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