https://tr.sputniknews.com/20220721/imamoglunun-aile-mezarligina-cizilen-gamali-haclarla-ilgili-emniyetten-aciklama-1058953007.html

İmamoğlu'nun aile mezarlığına çizilen gamalı haçlarla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu'nun aile mezarlığına çizilen gamalı haçlarla ilgili Emniyet'ten açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki aile mezarlığının duvarına gamalı haç çizildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Emniyet Müdürlüğü, sembolleri... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T00:53+0300

2022-07-21T00:53+0300

2022-07-21T01:08+0300

politika

trabzon

ekrem imamoğlu

gamalı haç

mezarlık

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yerlere sprey boya ile çeşitli semboller çizilmesine ve yazı yazılmasına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, 19 Temmuz'da bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Akçaabat ilçesinde birkaç mezara, işaret levhalarına ve reklam tabelalarına siyah sprey kullanılarak semboller çizildiğine yönelik paylaşımlar yapıldığı belirtildi.Paylaşımlar üzerine başlatılan çalışmalarda, bir ortaokulun duvarlarına da çeşitli yazılarla birlikte benzer sembollerin çizildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Öte yandan, savcılık tarafından ifadeleri alınan M.T.B. ve S.Ü'nün serbest bırakıldığı öğrenildi.Gamalı haç çizilen yerlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon Akçaabat Cevizli Mahallesi'ndeki aile mezarlığının duvarıydı.

https://tr.sputniknews.com/20220719/imamoglunun-aile-mezarliginin-duvarina-gamali-hac-cizildi-1058865883.html

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trabzon, ekrem imamoğlu, gamalı haç, mezarlık