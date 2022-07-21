https://tr.sputniknews.com/20220721/josef-de-souza-sag-dizinden-ameliyat-edildi-1058967621.html

Josef de Souza sağ dizinden ameliyat edildi

Josef de Souza sağ dizinden ameliyat edildi

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sağ dizinden ameliyat geçirdiğini duyurdu. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T12:37+0300

2022-07-21T12:37+0300

2022-07-21T12:42+0300

josef de souza

spor

ameliyat

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Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, menisküs yırtığı nedeniyle İspanya kampı kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.De Souza'ya, kulüp sağlık kurulu koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Alper Kaya'nın da katıldığı operasyonda, artroskopik menisküs cerrahisi uygulandı.Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220718/josef-de-souza-dizinden-ameliyat-olacak-1058847525.html

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josef de souza, ameliyat