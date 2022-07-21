https://tr.sputniknews.com/20220721/josef-de-souza-sag-dizinden-ameliyat-edildi-1058967621.html
Josef de Souza sağ dizinden ameliyat edildi
Josef de Souza sağ dizinden ameliyat edildi
Beşiktaş, Josef de Souza'nın sağ dizinden ameliyat geçirdiğini duyurdu. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T12:37+0300
2022-07-21T12:37+0300
2022-07-21T12:42+0300
josef de souza
spor
ameliyat
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Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, menisküs yırtığı nedeniyle İspanya kampı kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.De Souza'ya, kulüp sağlık kurulu koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Alper Kaya'nın da katıldığı operasyonda, artroskopik menisküs cerrahisi uygulandı.Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220718/josef-de-souza-dizinden-ameliyat-olacak-1058847525.html
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josef de souza, ameliyat
Josef de Souza sağ dizinden ameliyat edildi
12:37 21.07.2022 (güncellendi: 12:42 21.07.2022) Abone ol
Beşiktaş, Josef de Souza'nın sağ dizinden ameliyat geçirdiğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, menisküs yırtığı nedeniyle İspanya kampı kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.
De Souza'ya, kulüp sağlık kurulu koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Alper Kaya'nın da katıldığı operasyonda, artroskopik menisküs cerrahisi uygulandı.
Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı aktarıldı.