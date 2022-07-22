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20 kişilik çetenin uyuşturucu baronluğunu yapan savcı tutuklandı
20 kişilik çetenin uyuşturucu baronluğunu yapan savcı tutuklandı
Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında polislere uyuşturucu kuryeliği yaptıran, FETÖ borsası kurup 3 milyon lira parayı hesabına... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T21:21+0300
2022-07-22T21:21+0300
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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu, 29 Ekim 2021 gecesi Ereğli yolunda Adana’nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cumhur A. kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobille 25 kilo eroin taşırken yakalanıp tutuklandı.Polisin ele geçen cep telefonunda yapılan incelemede Adana Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak çalışan ve terör olaylarına bakan Osman Yarbaş ile irtibatı olduğu, polisi savcının sevk ve idare ettiği belirlendi. Bunun üzerine savcı HSK tarafından 3 ay önce açığa alındı. Bugün ise savcı Adana'da görev yaptığı için Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı çıkartıldı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri savcıyı Antalya'da gözaltına aldı. Savcı Adana'ya getirilerek sorguya alındı. Savcının sorgusunda kendisine komplo kurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Savcı ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Savcının FETÖ borsası da kurup burada polisleri kullanıp takipsizlik vererek 3 milyon lira parayı hesabına geçirdiği de öne sürüldü. Savcının tutuklanmasıyla birlikte 4'ü polis olmak üzere 15 kişi tutuklanmış oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220721/20-kisilik-cete-cokertildi-uyusturucu-baronu-teror-savcisi-kuryeler-polis-cikti-1058963864.html
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mersin, tutuklama

20 kişilik çetenin uyuşturucu baronluğunu yapan savcı tutuklandı

21:21 22.07.2022
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AA
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Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında polislere uyuşturucu kuryeliği yaptıran, FETÖ borsası kurup 3 milyon lira parayı hesabına geçirdiği de iddia edilen terör savcısı tutuklandı. Savcının tutuklanmasıyla birlikte 4’ü polis olmak üzere 15 kişi tutuklanmış oldu.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu, 29 Ekim 2021 gecesi Ereğli yolunda Adana’nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cumhur A. kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobille 25 kilo eroin taşırken yakalanıp tutuklandı.
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
TÜRKİYE
20 kişilik çete çökertildi: Uyuşturucu baronu terör savcısı, kuryeler polis çıktı
Dün, 11:39
Polisin ele geçen cep telefonunda yapılan incelemede Adana Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak çalışan ve terör olaylarına bakan Osman Yarbaş ile irtibatı olduğu, polisi savcının sevk ve idare ettiği belirlendi. Bunun üzerine savcı HSK tarafından 3 ay önce açığa alındı. Bugün ise savcı Adana'da görev yaptığı için Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı çıkartıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri savcıyı Antalya'da gözaltına aldı. Savcı Adana'ya getirilerek sorguya alındı. Savcının sorgusunda kendisine komplo kurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Savcı ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Savcının FETÖ borsası da kurup burada polisleri kullanıp takipsizlik vererek 3 milyon lira parayı hesabına geçirdiği de öne sürüldü. Savcının tutuklanmasıyla birlikte 4'ü polis olmak üzere 15 kişi tutuklanmış oldu.
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