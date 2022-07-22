https://tr.sputniknews.com/20220722/almanya-disisleri-bakani-rusyadan-gaz-sevkiyati-dondurulursa-halk-ayaklanmalariyla-mesgul-oluruz--1058996626.html

Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya'dan gaz sevkiyatı dondurulursa halk ayaklanmalarıyla meşgul oluruz

Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya'dan gaz sevkiyatı dondurulursa halk ayaklanmalarıyla meşgul oluruz

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının olası iç siyasi sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Baerbock, Rusya'dan gaz... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T04:27+0300

2022-07-22T04:27+0300

2022-07-22T04:30+0300

ukrayna krizi

almanya

rusya

doğalgaz

annalena baerbock

halk ayaklanması

enerji

açıklama

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, RND medya grubunun etkinliğinde yaptığı açıklamada Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının bakımı için gerekli olan türbin konusunda Kanadalılarla yaptığı görüşmeyi anlattı.Baerbock, "Kanadalılar kendi kamuoyunda çok soruları olduğunu söylediler. Biz de bunu anlayabileceğimizi ilettik. Ancak bu gaz türbinini alamazsak, o zaman daha fazla gaz alamayız gaz alamayınca da Almanya olarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek veremeyiz çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız" dedi.Alman Bakan böylece Almanya'nın Rusya'dan gelen gaz ve petrole karşı tam ambargo konulmasına neden karşı olduğunu, diğerlerinin ise Rusya'nın Ukrayna harekatı sonucunda böyle bir ambargoyu desteklediğini açıklamak istediğini dile getirdi.Dışişleri Bakanı, etkinliğin ardından bir gazetecinin söylediği cümleleri tekrar sorması üzerine, "Bu abartılı bir şekilde söylendi. Gazımız kalmadığında" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220714/ab-uye-ulkelere-dogalgaz-talebini-azaltma-plani-sunacak-1058712434.html

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almanya, rusya, doğalgaz, annalena baerbock, halk ayaklanması, enerji, açıklama