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Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Negatif faizden çıkışta daha büyük bir adım atma kararı verdik
Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Negatif faizden çıkışta daha büyük bir adım atma kararı verdik
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, "Ekonomik aktivite yavaşlıyor. Negatif faizden çıkışta daha büyük bir adım atma kararı verdik" dedi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-22T05:45+0300
ekonomi
ecb
avrupa merkez bankası (ecb)
christine lagarde
faiz
enflasyon
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Bankanın politika faiz oranını 50 baz puan artırma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, “Politika faiz kararında daha büyük bir adımın atılmasının uygun olduğuna karar verdik. Bu, orta vadede enflasyon hedefimizi yakalamamıza yardımcı olacaktır. Gelecekteki politikamız verilere bağlı olacaktır” ifadelerini kullandı.Lagarde, politika faizinin 50 baz puan artırılması ve aktarım koruma aracı kararlarının oy birliği ile aldığını kaydetti.Başkan, küresel tedarik sıkıntılarının da ekonomik büyümeyi baskıladığını fakat mali politikanın Ukrayna savaşının etkisinin azaltılmasına yardımcı olduğu belirtti.ECB Başkanı Lagarde, tedarik darboğazının enflasyonda artışa katkı sunduğunu söyledi.'Enflasyonun yüksek kalmasını bekliyoruz'“Enflasyonun, istenmeyen bir şekilde, bir süre yüksek kalmasını bekliyoruz” ifadesini kullanan Lagarde, enerji fiyatlarının dengelenmesiyle ileride enflasyon hedefine de ulaşılabileceğini belirtti.Christine Lagarde, “Küresel enerji fiyatları yakın gelecekte yüksek kalmaya devam edecek” öngörüsünde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220721/avrupa-merkez-bankasi-11-yildir-ilk-kez-faiz-artirdi-50-baz-puanlik-faiz-artisi-1058975907.html
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ecb, avrupa merkez bankası (ecb), christine lagarde, faiz, enflasyon, euro, euro bölgesi, euro/tl

Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Negatif faizden çıkışta daha büyük bir adım atma kararı verdik

05:44 22.07.2022 (güncellendi: 05:45 22.07.2022)
© REUTERS / KAI PFAFFENBACHAvrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, "Ekonomik aktivite yavaşlıyor. Negatif faizden çıkışta daha büyük bir adım atma kararı verdik" dedi.
Bankanın politika faiz oranını 50 baz puan artırma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, “Politika faiz kararında daha büyük bir adımın atılmasının uygun olduğuna karar verdik. Bu, orta vadede enflasyon hedefimizi yakalamamıza yardımcı olacaktır. Gelecekteki politikamız verilere bağlı olacaktır” ifadelerini kullandı.
Lagarde, politika faizinin 50 baz puan artırılması ve aktarım koruma aracı kararlarının oy birliği ile aldığını kaydetti.
Başkan, küresel tedarik sıkıntılarının da ekonomik büyümeyi baskıladığını fakat mali politikanın Ukrayna savaşının etkisinin azaltılmasına yardımcı olduğu belirtti.
ECB Başkanı Lagarde, tedarik darboğazının enflasyonda artışa katkı sunduğunu söyledi.

'Enflasyonun yüksek kalmasını bekliyoruz'

“Enflasyonun, istenmeyen bir şekilde, bir süre yüksek kalmasını bekliyoruz” ifadesini kullanan Lagarde, enerji fiyatlarının dengelenmesiyle ileride enflasyon hedefine de ulaşılabileceğini belirtti.
Christine Lagarde, “Küresel enerji fiyatları yakın gelecekte yüksek kalmaya devam edecek” öngörüsünde bulundu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
EKONOMİ
Avrupa Merkez Bankası 11 yıldır ilk kez faiz artırdı: 50 puanlık artışla negatif dönemden çıkıldı
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