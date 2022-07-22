https://tr.sputniknews.com/20220722/chpli-agbaba-her-100-iscinin-85i-sendika-hakkindan-mahrum-1059007613.html

CHP'li Ağbaba: Her 100 işçinin 85'i sendika hakkından mahrum

CHP'li Ağbaba: Her 100 işçinin 85'i sendika hakkından mahrum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iş kollarındaki işçi ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2022 Temmuz ayı istatistiklerini değerlendirdi. Ağbaba... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T14:03+0300

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2022-07-22T14:03+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

veli ağbaba

işçi

sendika

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Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2022 Temmuz ayı istatistiklerini değerlendirdi.İstatistiklere göre, Türkiye'de 15 milyon 987 bin işçiden, 2 milyon 280 bininin sendika üyesi olduğunu belirten Ağbaba, "İşçilerin anayasal hakkı olan sendika hakkı, kağıt üstünde kalmış bir haktır. Ne yazık ki her 100 işçinin 85'inin sendika üyeliği bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.'Bağımsız toplu sözleşme hakkı güvence altına alınmalı'Türkiye'de çalışan işçi sayısındaki artış ile sendika üyesi olan işçi sayısındaki artış arasındaki farkın dikkati çekici olduğunu aktaran Ağbaba, şöyle devam etti:Ağbaba, mevcut sendikalar yasasının bir an evvel değiştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki yasal tüm engellerin kaldırılması gerektiğini de kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220722/turkiyedeki-sendikali-isci-sayisi-aciklandi--1058995885.html

https://tr.sputniknews.com/20220704/memur-ve-isci-sendikalari-tuik-elini-ekmegimizden-cek-1058282218.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), veli ağbaba, işçi, sendika