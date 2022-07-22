Galatasaray Adası için imzalar atıldı: Dursun Özbek parsellerin tapusunu aldı

“Galatasaray için çok önemli tapu işlemini bugün gerçekleştirdik. Galatasaray Adası’nda bizim tapulu arsamızın yanında 2 tane de Milli Emlak’a ait bölüm var. Yaptığımız müracaatlar sonucunda Milli Emlak’a ait bölümlerin 30 yıllık üst kullanım hakkını Galatasaray’a aldık. Bundan sonra Galatasaray buradaki imar çalışmalarına devam edecek, düzenlemelere devam edeceğiz. Galatasaraylıların içi rahat olsun. Orası artık Galatasaray Adası. Bundan sonra da Galatasaray üyelerine, sosyal tesis olarak hizmet verecek. Ayrıca bazı spor dallarımızı da tekrar oraya getireceğiz. Galatasaray Adası’nı Galatasaray’a kazandıran kişilere çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir üyelerimiz adamızdan faydalanamıyorlardı. Geçmiş yönetimlerin de büyük katkısı oldu. Galatasaray Adası, bugün Galatasaraylıların… Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Bakanıma, kamuda bize destek veren, emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray için önemli bir oluşumdu. Bundan sonra Galatasaraylılara hizmet edecek ada. Geçmişte olduğu gibi Galatasaraylıların buluşma noktası olacak. Özellikle Avrupa Yakası’nda Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin buluşma noktalarında eksiklik vardı. Karşı tarafta Kalamış var, burada da adamız var artık. Tamamen bir sosyal tesis olarak Galatasaray üyelerine hizmet verecek. En iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız. Bütün Galatasaraylıları bundan sonra adaya bekliyoruz.”