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Gautam Adani, Bill Gates'i geçerek en zengin 4. kişi oldu
Gautam Adani, Bill Gates'i geçerek en zengin 4. kişi oldu
Milyarder Gautam Adani, Forbes’in Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde dünyanın en zengin 4. kişisi oldu. Listede Adani’nin net değeri 115.4 milyar dolar... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T11:32+0300
2022-07-22T11:34+0300
ekonomi
hindistan
milyarder
bill gates
gautam adani
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Hindistanlı milyarder Gautam Adani, Forbes’in Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu.Gates’in servetinden kâr amacı gütmeyen kuruluşuna 20 milyar dolar bağışlayacağını açıklamasının ardından sıralamada düştüğü belirtiliyor.İsrail’in Gadot Grubu ile birlikte Adani, İsrail’in en büyük ikinci limanı Hayfa'yı 1.18 milyar dolara özelleştirme ihalesini kazanmıştı. Adani Ports ve Gadot Group’un konsorsiyumdaki payı çoğunlukta.Adani, 235.8 milyar dolarla listenin başında yer alan Elon Musk, ardından 155.2 milyar dolarla Bernard Arnault ve ailesi ve 148.4 milyar dolarla Jeff Bezos’un ardından dünyanın en zengin insanlarından biri seçildi.Bir diğer Hint milyarder Mukesh Ambani ise, Forbes listesinde 89.8 milyar dolarlık net değeriyle onuncu sırada yer aldı.Listedeki en zengin kadın, L’Oreal’den Francoise Bettencourt Meyers, net değeri 71 milyar dolar ve 15. sırada yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220706/soros-abd-demokrasisi-hayatta-kalmak-icin-yuksek-mahkeme-trump-cumhuriyetci-partiden-kurtulmali-1058385012.html
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hindistan, milyarder, bill gates, gautam adani

Gautam Adani, Bill Gates'i geçerek en zengin 4. kişi oldu

11:32 22.07.2022 (güncellendi: 11:34 22.07.2022)
© AFP 2022Gautam Adani
Gautam Adani - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022
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Milyarder Gautam Adani, Forbes’in Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde dünyanın en zengin 4. kişisi oldu. Listede Adani’nin net değeri 115.4 milyar dolar, Bill Gates’in net değeri ise 104.6 milyar dolar olarak gösteriliyor.
Hindistanlı milyarder Gautam Adani, Forbes’in Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu.
Gates’in servetinden kâr amacı gütmeyen kuruluşuna 20 milyar dolar bağışlayacağını açıklamasının ardından sıralamada düştüğü belirtiliyor.
İsrail’in Gadot Grubu ile birlikte Adani, İsrail’in en büyük ikinci limanı Hayfa'yı 1.18 milyar dolara özelleştirme ihalesini kazanmıştı. Adani Ports ve Gadot Group’un konsorsiyumdaki payı çoğunlukta.
Adani, 235.8 milyar dolarla listenin başında yer alan Elon Musk, ardından 155.2 milyar dolarla Bernard Arnault ve ailesi ve 148.4 milyar dolarla Jeff Bezos’un ardından dünyanın en zengin insanlarından biri seçildi.
Bir diğer Hint milyarder Mukesh Ambani ise, Forbes listesinde 89.8 milyar dolarlık net değeriyle onuncu sırada yer aldı.
Listedeki en zengin kadın, L’Oreal’den Francoise Bettencourt Meyers, net değeri 71 milyar dolar ve 15. sırada yer alıyor.
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