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https://tr.sputniknews.com/20220722/lavrov-abdnin-gida-anlasmasinin-imzalanmasina-engel-olmaktan-vazgecmesi-memnuniyet-verici-1059023570.html
Lavrov: ABD'nin gıda anlaşmasının imzalanmasına engel olmaktan vazgeçmesi memnuniyet verici
Lavrov: ABD'nin gıda anlaşmasının imzalanmasına engel olmaktan vazgeçmesi memnuniyet verici
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği'nin gıda anlaşmalarına engel olmaktan vazgeçmesinin sevindirici olduğunu... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T19:11+0300
2022-07-22T19:11+0300
dünya
sergey lavrov
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Rus ihracat ürünlerinin tedarikine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve Rusya'nın Ukrayna tahılının ihracatına yardım etmesine ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşmayı değerlendiren Lavrov, ABD ve Avrupa Birliği'nin gıda konusundaki anlaşmaları engellemekten vazgeçmelerinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.Lavrov, "Washington ve Brüksel'in bugünkü anlaşmaların gerçekleştirilmesine engel olmaktan vazgeçmeleri memnuniyet verici. Sonuç olarak, özellikle Rus delegasyonunun çabalarıyla ‘paket’ anlaşmanın kapsamlı, depolitize edilmiş niteliğini korumak ve böylece gelişmekte olan gıda ithalatçısı ülkelere yönelik mümkün olan en geniş hareket alanını sağlamak mümkün oldu” dedi.Rusya’nın gıda güvenliğinin sağlanması konusundaki yükümlülüklerine bağlı kalacağına vurgu yapan Lavrov, “Rusya gıda güvenliğinin sağlanması alanındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde bu anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanması için gerekli olan tüm çabanın gösterilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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sergey lavrov, rusya, abd

Lavrov: ABD'nin gıda anlaşmasının imzalanmasına engel olmaktan vazgeçmesi memnuniyet verici

19:11 22.07.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği'nin gıda anlaşmalarına engel olmaktan vazgeçmesinin sevindirici olduğunu söyledi.
Rus ihracat ürünlerinin tedarikine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve Rusya'nın Ukrayna tahılının ihracatına yardım etmesine ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşmayı değerlendiren Lavrov, ABD ve Avrupa Birliği'nin gıda konusundaki anlaşmaları engellemekten vazgeçmelerinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Lavrov, "Washington ve Brüksel'in bugünkü anlaşmaların gerçekleştirilmesine engel olmaktan vazgeçmeleri memnuniyet verici. Sonuç olarak, özellikle Rus delegasyonunun çabalarıyla ‘paket’ anlaşmanın kapsamlı, depolitize edilmiş niteliğini korumak ve böylece gelişmekte olan gıda ithalatçısı ülkelere yönelik mümkün olan en geniş hareket alanını sağlamak mümkün oldu” dedi.
Rusya’nın gıda güvenliğinin sağlanması konusundaki yükümlülüklerine bağlı kalacağına vurgu yapan Lavrov, “Rusya gıda güvenliğinin sağlanması alanındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde bu anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanması için gerekli olan tüm çabanın gösterilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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