https://tr.sputniknews.com/20220722/lavrov-abdnin-gida-anlasmasinin-imzalanmasina-engel-olmaktan-vazgecmesi-memnuniyet-verici-1059023570.html

Lavrov: ABD'nin gıda anlaşmasının imzalanmasına engel olmaktan vazgeçmesi memnuniyet verici

Lavrov: ABD'nin gıda anlaşmasının imzalanmasına engel olmaktan vazgeçmesi memnuniyet verici

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği'nin gıda anlaşmalarına engel olmaktan vazgeçmesinin sevindirici olduğunu... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T19:11+0300

2022-07-22T19:11+0300

2022-07-22T19:11+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057878136_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_48710ee27871a01c92ff99b4517372bb.jpg

Rus ihracat ürünlerinin tedarikine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve Rusya'nın Ukrayna tahılının ihracatına yardım etmesine ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşmayı değerlendiren Lavrov, ABD ve Avrupa Birliği'nin gıda konusundaki anlaşmaları engellemekten vazgeçmelerinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.Lavrov, "Washington ve Brüksel'in bugünkü anlaşmaların gerçekleştirilmesine engel olmaktan vazgeçmeleri memnuniyet verici. Sonuç olarak, özellikle Rus delegasyonunun çabalarıyla ‘paket’ anlaşmanın kapsamlı, depolitize edilmiş niteliğini korumak ve böylece gelişmekte olan gıda ithalatçısı ülkelere yönelik mümkün olan en geniş hareket alanını sağlamak mümkün oldu” dedi.Rusya’nın gıda güvenliğinin sağlanması konusundaki yükümlülüklerine bağlı kalacağına vurgu yapan Lavrov, “Rusya gıda güvenliğinin sağlanması alanındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde bu anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanması için gerekli olan tüm çabanın gösterilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, rusya, abd