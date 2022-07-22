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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220722/mercosur-zelenskiyin-zirvede-konusma-istegini-kabul-etmedi-1058990595.html
Mercosur, Zelenskiy'in zirvede konuşma isteğini kabul etmedi
Mercosur, Zelenskiy'in zirvede konuşma isteğini kabul etmedi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) zirvesindeki konuşma isteği üye ülkelerce kabul... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T00:33+0300
2022-07-22T00:33+0300
ukrayna krizi
paraguay
mercosur
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Bölge basınında çıkan habere göre, Mercosur'a üye ülkelerin hükümetlerinin uzlaşamaması nedeniyle Zelenskiy'in zirvede konuşma talebi gerçekleşmeyecek.Paraguay Ekonomik İlişkiler ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Raul Cano, basın toplantısında, blok üyeler arasında uzlaşma olmadığını belirterek, "Anlaşma olmadı, fikir birliği yoktu. Paraguay'da bulunan Ukrayna'nın Arjantin Büyükelçisine bilgi verildi." ifadesini kullandı.Zelenskiy'in konuşma isteğinin hangi ülkeler tarafından olumlu ya da olumsuz karşılandığına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Aralık 2019'dan bu yana yapılmayan Mercosur zirvesi, Paraguay'ın Luque kentinde başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/afrikada-bulunan-soyu-tukenmis-omurgasiza-zelenskiynin-adi-verildi-1058963479.html
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paraguay, mercosur, ukrayna, vladimir zelenskiy

Mercosur, Zelenskiy'in zirvede konuşma isteğini kabul etmedi

00:33 22.07.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) zirvesindeki konuşma isteği üye ülkelerce kabul edilmedi.
Bölge basınında çıkan habere göre, Mercosur'a üye ülkelerin hükümetlerinin uzlaşamaması nedeniyle Zelenskiy'in zirvede konuşma talebi gerçekleşmeyecek.
Paraguay Ekonomik İlişkiler ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Raul Cano, basın toplantısında, blok üyeler arasında uzlaşma olmadığını belirterek, "Anlaşma olmadı, fikir birliği yoktu. Paraguay'da bulunan Ukrayna'nın Arjantin Büyükelçisine bilgi verildi." ifadesini kullandı.
Zelenskiy'in konuşma isteğinin hangi ülkeler tarafından olumlu ya da olumsuz karşılandığına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.
Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Aralık 2019'dan bu yana yapılmayan Mercosur zirvesi, Paraguay'ın Luque kentinde başladı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
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