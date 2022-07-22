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Picasso'ya ait bir eskiz İbiza Havaalanı'nda ele geçirildi
Picasso'ya ait bir eskiz İbiza Havaalanı'nda ele geçirildi
İsviçre'den İspanya'ya seyahat eden bir yolcunun bavulunda 460 bin dolar değerinde Pablo Picasso'ya ait bir eskiz bulundu. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T14:01+0300
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picasso
yaşam
kaçak
eser
ispanya
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İspanya’daki gümrük görevlileri, ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu düşünülen bir eser buldu. Yetkililerin yaptığı açıklamada eserin değerinin 460 milyon dolar değerinde olduğu duyuruldu. ‘Trois Personnages’ (Üçlü Kişilikler) adını taşıyan eserin 1966 yılında yapıldığı belirtildi. NTV'nin aktardığına göre, Zürih'ten İbiza havaalanına gelen ‘şüpheli’ bir yolcunun bavulundan çıkan tarihi eser, İspanyol otoritelere teslim edildi.Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre’de, değeri 150 bin euroyu aşan eserlerin yetkililere teslim edilmesi koşulu bulunuyor. Gümrüğe teslim edilmeyen bu tür sanat eserleri, yolcunun kaçakçılık ile suçlanmasına sebep oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220327/siirtte-picasso-imzali-tablo-ele-gecirildi-batmanda-incelenecek-1055085553.html
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picasso, kaçak, eser, ispanya

Picasso'ya ait bir eskiz İbiza Havaalanı'nda ele geçirildi

14:01 22.07.2022 (güncellendi: 14:08 22.07.2022)
© EPA / Civil GuardPicasso'ya ait bir tablo
Picasso'ya ait bir tablo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© EPA / Civil Guard
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İsviçre'den İspanya'ya seyahat eden bir yolcunun bavulunda 460 bin dolar değerinde Pablo Picasso'ya ait bir eskiz bulundu.
İspanya’daki gümrük görevlileri, ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu düşünülen bir eser buldu. Yetkililerin yaptığı açıklamada eserin değerinin 460 milyon dolar değerinde olduğu duyuruldu. ‘Trois Personnages’ (Üçlü Kişilikler) adını taşıyan eserin 1966 yılında yapıldığı belirtildi.
NTV'nin aktardığına göre, Zürih'ten İbiza havaalanına gelen ‘şüpheli’ bir yolcunun bavulundan çıkan tarihi eser, İspanyol otoritelere teslim edildi.
Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre’de, değeri 150 bin euroyu aşan eserlerin yetkililere teslim edilmesi koşulu bulunuyor. Gümrüğe teslim edilmeyen bu tür sanat eserleri, yolcunun kaçakçılık ile suçlanmasına sebep oluyor.
Siirt'te Picasso imzalı tablo ele geçirildi: Batman'da incelenecek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
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