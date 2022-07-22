https://tr.sputniknews.com/20220722/picassoya-ait-bir-eskiz-ibiza-havaalaninda-ele-gecirildi-1059007480.html

Picasso'ya ait bir eskiz İbiza Havaalanı'nda ele geçirildi

Picasso'ya ait bir eskiz İbiza Havaalanı'nda ele geçirildi

İsviçre'den İspanya'ya seyahat eden bir yolcunun bavulunda 460 bin dolar değerinde Pablo Picasso'ya ait bir eskiz bulundu. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T14:01+0300

2022-07-22T14:01+0300

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picasso

yaşam

kaçak

eser

ispanya

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İspanya’daki gümrük görevlileri, ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu düşünülen bir eser buldu. Yetkililerin yaptığı açıklamada eserin değerinin 460 milyon dolar değerinde olduğu duyuruldu. ‘Trois Personnages’ (Üçlü Kişilikler) adını taşıyan eserin 1966 yılında yapıldığı belirtildi. NTV'nin aktardığına göre, Zürih'ten İbiza havaalanına gelen ‘şüpheli’ bir yolcunun bavulundan çıkan tarihi eser, İspanyol otoritelere teslim edildi.Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre’de, değeri 150 bin euroyu aşan eserlerin yetkililere teslim edilmesi koşulu bulunuyor. Gümrüğe teslim edilmeyen bu tür sanat eserleri, yolcunun kaçakçılık ile suçlanmasına sebep oluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220327/siirtte-picasso-imzali-tablo-ele-gecirildi-batmanda-incelenecek-1055085553.html

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picasso, kaçak, eser, ispanya