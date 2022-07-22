https://tr.sputniknews.com/20220722/rapci-murdadan-sahneye-para-atan-seyirciye-tepki-o-paranin-200-katini-suratina-firlatirim-1059003597.html

Rapçi Murda'dan sahneye para atan seyirciye tepki: O paranın 200 katını suratına fırlatırım

Rapçi Murda'dan sahneye para atan seyirciye tepki: O paranın 200 katını suratına fırlatırım

Hayranlarıyla buluşan rapçi Murda, sahnedeyken kendisine para fırlatan seyircisine, “Fakir mi görünüyoruz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım” diyerek... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T12:16+0300

2022-07-22T12:16+0300

2022-07-22T12:20+0300

murda

yaşam

konser

tepki

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Rapçi Murda’ya, Popbizde'nin haberine göre konseri sırasında bir seyirci sahneye para attı. Bu harekete kızan Murda, para atan seyircisine sahnede tepki gösterdi.Şarkısını yarıda kesen ünlü rapçi, para atan seyirciye "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol!" ifadelerini kullanarak tepki verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211021/rapci-murda-hakkinda-uyusturucuya-ozendirme-sucundan-istenen-ceza-belli-oldu-1050053297.html

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murda, konser, tepki