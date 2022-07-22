https://tr.sputniknews.com/20220722/rapci-murdadan-sahneye-para-atan-seyirciye-tepki-o-paranin-200-katini-suratina-firlatirim-1059003597.html
Rapçi Murda'dan sahneye para atan seyirciye tepki: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
Rapçi Murda'dan sahneye para atan seyirciye tepki: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
Hayranlarıyla buluşan rapçi Murda, sahnedeyken kendisine para fırlatan seyircisine, “Fakir mi görünüyoruz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım” diyerek... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T12:16+0300
2022-07-22T12:16+0300
2022-07-22T12:20+0300
murda
yaşam
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tepki
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Rapçi Murda’ya, Popbizde'nin haberine göre konseri sırasında bir seyirci sahneye para attı. Bu harekete kızan Murda, para atan seyircisine sahnede tepki gösterdi.Şarkısını yarıda kesen ünlü rapçi, para atan seyirciye "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol!" ifadelerini kullanarak tepki verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/rapci-murda-hakkinda-uyusturucuya-ozendirme-sucundan-istenen-ceza-belli-oldu-1050053297.html
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murda, konser, tepki
Rapçi Murda'dan sahneye para atan seyirciye tepki: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
12:16 22.07.2022 (güncellendi: 12:20 22.07.2022) Abone ol
Hayranlarıyla buluşan rapçi Murda, sahnedeyken kendisine para fırlatan seyircisine, “Fakir mi görünüyoruz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım” diyerek tepki gösterdi.
Rapçi Murda’ya, Popbizde'nin haberine göre konseri sırasında bir seyirci sahneye para attı.
Bu harekete kızan Murda, para atan seyircisine sahnede tepki gösterdi.
Şarkısını yarıda kesen ünlü rapçi, para atan seyirciye "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol!" ifadelerini kullanarak tepki verdi.