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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220722/rusya-savunma-bakani-soygu-tahil-anlasmasi-icin-istanbula-geldi-1059007583.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, tahıl anlaşması için İstanbul’a geldi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, tahıl anlaşması için İstanbul’a geldi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, tahılın dünya pazarlarına ulaşmasının önünü açacak anlaşmanın imzalanması için İstanbul’a geldiği duyuruldu. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T14:02+0300
2022-07-22T14:20+0300
sergey şoygu
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl
anlaşma
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Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu’nun Rus tahılının dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamaların kaldırılması ve Rusya’nın da Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasına yardım etmesine ilişkin anlaşmanın imzalanması için gideceği İstanbul’a vardığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanı’nın İstanbul’da Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile ikili bir görüşme de gerçekleştireceği kaydedildi.Tahıl ve diğer gıda ürünlerinin Karadeniz üstünden dünya pazarlarına ulaştırılmasına ilişkin anlaşma bugün Dolmabahçe Sarayı'nda imzalanacak. Anlaşmayı Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adınaysa Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov imzalayacak.Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yer alacak.
https://tr.sputniknews.com/20220722/kremlin-soygu-tahil-sevkiyati-ile-ilgili-anlasmanin-imzalanmasi-icin-istanbulda-1059005602.html
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sergey şoygu, rusya, ukrayna, tahıl, anlaşma

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, tahıl anlaşması için İstanbul’a geldi

14:02 22.07.2022 (güncellendi: 14:20 22.07.2022)
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, tahılın dünya pazarlarına ulaşmasının önünü açacak anlaşmanın imzalanması için İstanbul’a geldiği duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu’nun Rus tahılının dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamaların kaldırılması ve Rusya’nın da Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasına yardım etmesine ilişkin anlaşmanın imzalanması için gideceği İstanbul’a vardığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanı’nın İstanbul’da Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile ikili bir görüşme de gerçekleştireceği kaydedildi.
Tahıl ve diğer gıda ürünlerinin Karadeniz üstünden dünya pazarlarına ulaştırılmasına ilişkin anlaşma bugün Dolmabahçe Sarayı'nda imzalanacak. Anlaşmayı Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adınaysa Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov imzalayacak.
Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yer alacak.
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Şoygu, tahıl sevkiyatı ile ilgili anlaşmanın imzalanması için İstanbul’a gitti
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