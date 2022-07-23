Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220723/canli--imax-rusyadaki-faaliyetlerini-askiya-aldi-1059052178.html
CANLI | IMAX Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
CANLI | IMAX Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
Rusya Sinema Sahipleri Birliği Başkanı Aleksey Voronkov, sinematografi alanında yüksek boyut ve kalitede görüntü sağlayan IMAX şirketinin 1 Haziran itibarıyla... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T18:06+0300
2022-07-23T18:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
imax
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104223/85/1042238563_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_484f6277a0daed513508738f30a23115.jpg
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104223/85/1042238563_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_071fb48b1434faed157503d4712ae08d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, новый онлайн для белой редактуры, rusya, yaptırım, imax
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | IMAX Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı

18:06 23.07.2022 (güncellendi: 18:07 23.07.2022)
Abone olTelegram
Rusya Sinema Sahipleri Birliği Başkanı Aleksey Voronkov, sinematografi alanında yüksek boyut ve kalitede görüntü sağlayan IMAX şirketinin 1 Haziran itibarıyla Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını, fakat kesin olarak ayrılmadığını belirtti.
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | ABD, Ukrayna'ya 270 milyon dolarlık ek silah yardımı yapacak
Dün, 16:46
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
18:07 23.07.2022
IMAX Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
Rusya Sinema Sahipleri Birliği Başkanı Aleksey Voronkov, sinematografi alanında yüksek boyut ve kalitede görüntü sağlayan IMAX şirketinin 1 Haziran itibarıyla Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını, fakat kesin olarak ayrılmadığını belirtti.
Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Voronkov, “Ben bizzat üç aydır IMAX ile olan sözleşmeyi feshetmeye çalışıyorum ve şu ana kadar onlardan sadece geçici olarak Rusya'da iş yapamayacaklarına dair bilgi aldım. Bu duruma geçici mücbir sebep diyorlar ve sözleşmenin feshini imzalamak istemiyorlar. Resmi tutumları, onlardan resmi olarak gördüğüm tek mektup, Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak askıya aldıkları yönünde” diye konuştu.
Voronkov, ‘on yıllık kontratı feshetme konusundaki hararetli isteksizliğin’ IMAX yönetiminin ‘ne yaptığını bilmediğini ya da bu durumun geçici olduğunu düşündüğünü’ ortaya koyduğunu söyledi.
Daha önce Rus medyası, IMAX şirketinin genel merkezinin Moskova’dan Londra’ya taşındığını, çalışanlarının işine de son verdiğini yazmıştı. Voronkov, şu anda şirketin temelli olarak Rusya’dan ayrılması değil, personel sayısını kısıtlaması söz konusu olduğu açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала