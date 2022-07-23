CANLI | IMAX Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı

IMAX Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı

Rusya Sinema Sahipleri Birliği Başkanı Aleksey Voronkov, sinematografi alanında yüksek boyut ve kalitede görüntü sağlayan IMAX şirketinin 1 Haziran itibarıyla Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını, fakat kesin olarak ayrılmadığını belirtti.

Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Voronkov, “Ben bizzat üç aydır IMAX ile olan sözleşmeyi feshetmeye çalışıyorum ve şu ana kadar onlardan sadece geçici olarak Rusya'da iş yapamayacaklarına dair bilgi aldım. Bu duruma geçici mücbir sebep diyorlar ve sözleşmenin feshini imzalamak istemiyorlar. Resmi tutumları, onlardan resmi olarak gördüğüm tek mektup, Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak askıya aldıkları yönünde” diye konuştu.

Voronkov, ‘on yıllık kontratı feshetme konusundaki hararetli isteksizliğin’ IMAX yönetiminin ‘ne yaptığını bilmediğini ya da bu durumun geçici olduğunu düşündüğünü’ ortaya koyduğunu söyledi.

Daha önce Rus medyası, IMAX şirketinin genel merkezinin Moskova’dan Londra’ya taşındığını, çalışanlarının işine de son verdiğini yazmıştı. Voronkov, şu anda şirketin temelli olarak Rusya’dan ayrılması değil, personel sayısını kısıtlaması söz konusu olduğu açıklamıştı.