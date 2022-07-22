CANLI | Ukrayna, Europol'den silah kaçakçılığı iddiaların dair kanıt istedi

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Almanya hükümetinin, ülkede en büyük Rus gazı ithalatçısı olan Uniper şirketini kurtarma planının bir parçası olarak, şirketin yüzde 30 hissesini alacağı açıklandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB ülkelerinin Ukrayna limanları üzerindeki blokajı kaldırmaya yönelik anlaşmanın uygulanış sürecinde rol almayacağını ve ayrıca Rusya'nın 'AB'nin müzakerelere katılımına karşı agresif davranması' nedeniyle Ukrayna adına herhangi bir arabuluculuk girişiminde bulunmadıklarını söyledi.
Tütün şirketi Philip Morris International, yıl sonuna kadar Rusya pazarından çıkmayı planlıyor. Bloomberg’e konuşan CEO Jacek Olczak, Rusya’nın çalıştıkları en büyük yedinci pazar olduğunu ve şirketin ülkede yüzde 27’lik bir payı olduğunu ifade etti.
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Rusya ve Ukrayna tarafları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: