CANLI | Ukrayna, Europol'den silah kaçakçılığı iddiaların dair kanıt istedi

Alman enerji devi Uniper: Rusya ile nasıl iş yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor

Alman enerji devi Uniper'in üst yöneticisi Klaus-Dieter Maubach, özellikle uzun vadeli doğalgaz sözleşmeleri konusunda Rus tarafıyla nasıl iş yapılacağına karar vermek zorunda olduklarını söyledi.

Maubach, yaptığı açıklamada, "Oturup Rus meslektaşlarımızla nasıl iş yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor. İlk iş bu. Ve bir pozisyon bulduktan sonra Alman hükümetine gidip konuşmalıyız. Çünkü bu duruma uzun vadede katlanamayız" ifadelerini kullandı.

Maubach, "Rus gazına güçlü bir bağımlılığımız mevcut. 50 yılı aşkın bir süredir Rusya'dan gaz alıyoruz ve güvenilir bir şekilde tedarik edildi, bunun bedelini de aynı şekilde güvenilir bir şekilde ödedik. Fakat şimdi durum tamamen farklı" diye konuştu.