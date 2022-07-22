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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220722/canli--ukrayna-europolden-silah-kacakciligi-iddialarin-dair-kanit-istedi-1059017085.html
CANLI | Ukrayna, Europol'den silah kaçakçılığı iddiaların dair kanıt istedi
CANLI | Ukrayna, Europol'den silah kaçakçılığı iddiaların dair kanıt istedi
Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Avrupa Polis Teşkilatı'ndan (Europol) Ukrayna'ya gönderilen silahların karaborsaya düştüğü iddiasıyla... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
yaptırım
avrupa birliği
almanya
doğalgaz
tahıl
anlaşma
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Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna, Europol'den silah kaçakçılığı iddiaların dair kanıt istedi

16:46 22.07.2022
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Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Avrupa Polis Teşkilatı'ndan (Europol) Ukrayna'ya gönderilen silahların karaborsaya düştüğü iddiasıyla ilgili kanıt beklediklerini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Almanya hükümetinin, ülkede en büyük Rus gazı ithalatçısı olan Uniper şirketini kurtarma planının bir parçası olarak, şirketin yüzde 30 hissesini alacağı açıklandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB ülkelerinin Ukrayna limanları üzerindeki blokajı kaldırmaya yönelik anlaşmanın uygulanış sürecinde rol almayacağını ve ayrıca Rusya'nın 'AB'nin müzakerelere katılımına karşı agresif davranması' nedeniyle Ukrayna adına herhangi bir arabuluculuk girişiminde bulunmadıklarını söyledi.
Tütün şirketi Philip Morris International, yıl sonuna kadar Rusya pazarından çıkmayı planlıyor. Bloomberg’e konuşan CEO Jacek Olczak, Rusya’nın çalıştıkları en büyük yedinci pazar olduğunu ve şirketin ülkede yüzde 27’lik bir payı olduğunu ifade etti.
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Rusya ve Ukrayna tarafları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti.
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:16 22.07.2022
Alman enerji devi Uniper: Rusya ile nasıl iş yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor
Alman enerji devi Uniper'in üst yöneticisi Klaus-Dieter Maubach, özellikle uzun vadeli doğalgaz sözleşmeleri konusunda Rus tarafıyla nasıl iş yapılacağına karar vermek zorunda olduklarını söyledi.
Maubach, yaptığı açıklamada, "Oturup Rus meslektaşlarımızla nasıl iş yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor. İlk iş bu. Ve bir pozisyon bulduktan sonra Alman hükümetine gidip konuşmalıyız. Çünkü bu duruma uzun vadede katlanamayız" ifadelerini kullandı.
Maubach, "Rus gazına güçlü bir bağımlılığımız mevcut. 50 yılı aşkın bir süredir Rusya'dan gaz alıyoruz ve güvenilir bir şekilde tedarik edildi, bunun bedelini de aynı şekilde güvenilir bir şekilde ödedik. Fakat şimdi durum tamamen farklı" diye konuştu.
16:46 22.07.2022
Ukrayna, Europol'den silah kaçakçılığı iddiaların dair kanıt istedi
Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Avrupa Polis Teşkilatı'ndan (Europol) Ukrayna'ya gönderilen silahların karaborsaya düştüğü iddiasıyla ilgili kanıt beklediklerini söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Danilov, "Europol yetkililerinden Ukrayna'da silahların karaborsaya düştüğü ve askeri teçhizat kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla ilgili gerçekler ve kanıtların konu edildiği somut bir görüşmeyi dört gözle bekliyoruz. Azami düzeyde ve hızlı bilgi alışverişi ve çabucak yanıt almayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Europol Sözcüsü Jan Op Gen Orth, dün teşkilatın Ukrayna'da silah kaçakçılığı emsalleri gördüklerini söylemişti.
16:39 22.07.2022
Rusya Merkez Bankası: Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi, dünya pazarında fiyatların artmasına neden olacak
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya'dan petrol ihracatına tavan fiyat getirilmesi halinde dünya petrol piyasasında fiyatların artacağını belirtti.
Bankanın yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Nabiullina, "Jeopolitik ve petrol ihracatı için olası bir tavan fiyat konusuna gelince... Açıkçası bunun gerçekleşmesi dünya fiyatlarında bir artışa yol açacaktır" ifadelerini kullandı.
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