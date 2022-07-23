https://tr.sputniknews.com/20220723/dhc-ukrayna-birlikleri-donetske-10-grad-fuzesi--atesledi-1059044430.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Donetsk’e 10 Grad füzesi ateşledi

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Donetsk’e 10 Grad füzesi ateşledi

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin gün içinde Donetsk’in Kievskiy bölgesine BM-21 Grad çok namlulu... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T11:37+0300

2022-07-23T11:37+0300

2022-07-23T11:38+0300

ukrayna krizi

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna

bm-21 grad

füze

saldırı

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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Donetsk’in Kievskiy bölgesine BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 10 füze ateşledi” ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220723/putin-mirziyoyevin-aleksandr-nevskiy-nisani-ile-odullendirilmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1059043343.html

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donetsk halk cumhuriyeti

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donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, bm-21 grad, füze, saldırı