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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220723/dhc-ukrayna-birlikleri-donetske-10-grad-fuzesi--atesledi-1059044430.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Donetsk’e 10 Grad füzesi ateşledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Donetsk’e 10 Grad füzesi ateşledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin gün içinde Donetsk’in Kievskiy bölgesine BM-21 Grad çok namlulu... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T11:37+0300
2022-07-23T11:38+0300
ukrayna krizi
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
bm-21 grad
füze
saldırı
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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Donetsk’in Kievskiy bölgesine BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 10 füze ateşledi” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220723/putin-mirziyoyevin-aleksandr-nevskiy-nisani-ile-odullendirilmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1059043343.html
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donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, bm-21 grad, füze, saldırı

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Donetsk’e 10 Grad füzesi ateşledi

11:37 23.07.2022 (güncellendi: 11:38 23.07.2022)
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOVBM-21 Grad
BM-21 Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin gün içinde Donetsk’in Kievskiy bölgesine BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 10 füze ateşlediği belirtildi.
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Donetsk’in Kievskiy bölgesine BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 10 füze ateşledi” ifadeleri kullanıldı.
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