https://tr.sputniknews.com/20220723/estetik-uzmani-akbas-asiri-sosyal-medya-kullanimi-yuzunden-fotosoplu-hallerine-benzemek-istiyorlar-1059041069.html

Estetik uzmanı Akbaş: Aşırı sosyal medya kullanımı yüzünden fotoşoplu hallerine benzemek istiyorlar

Estetik uzmanı Akbaş: Aşırı sosyal medya kullanımı yüzünden fotoşoplu hallerine benzemek istiyorlar

Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, son dönemlerde fotoşoplu fotoğraflarını gösterip, fotoğraftaki haline benzemek isteyen... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T10:06+0300

2022-07-23T10:06+0300

2022-07-23T10:15+0300

yaşam

estetik

fotoşop

sosyal medya

psikolojik destek

toplum baskısı

tedavi

kişilik

hayati akbaş

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FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, fotoşoplu fotoğraflarını gösterip, fotoğraftaki haline benzemek isteyen kişilerin gerçeklikten koparak, kişilik çatışmaları ve psikolojik sorunlara kadar giden rahatsızlıklara yakalanabileceğini söyledi.Akbaş'a göre, sosyal medya kullanımının abartılması ve toplum baskısı, yüzlerinde hafif kusur bulunan insanları değişik yöntemlere sevk edebiliyor. Bazı kişiler yüzünde beğenmediği yerleri fotoşop programları ile düzelterek, gerçek hayatta da sosyal medyadaki haliyleymiş gibi dolaşabiliyor ya da ona benzemek için doktora başvuruyor.'İnsanlar kendilerini farklı göstermek için photoshop programları ile yüzlerinde değişiklikler yapıyor'Son zamanlarda en çok karşılaştıkları konulardan birinin kişilerin fotoşop ile düzelttikleri hallerini estetik operasyon ile yaptırmak istemeleri olduğuna değinen Akbaş, “Sosyal medyanın yaygın kullanımı ile insanlar kendilerini çok farklı şekilde gösterme arzusuyla çeşitli fotoşop programları ile yüzlerinde değişiklikler yapmaktadırlar. Örneğin, sosyal medya profilindeki fotoğraf ile gerçek hali aynı olmayan insanlar var. Bu da o kişilerde kişilik çatışmasına yol açıyor. Ciddi psikiyatrik ve psikolojik problemlere kadar giden derin çatışmalara yol açıyor. Çünkü hayat ettiği kişi; fotoşop ile hazırladığı ve profiline koyduğu kusursuz yüzü. Gerçekte karşılaştığı, aynada gördüğü ve herkesin gördüğü kendi gerçek yüzü. Bu 2 yüz arasındaki muazzam fark, o insanın ruhsal dünyasında çatlaklara neden oluyor. Bence insanlar kesinlikle olağan dışı fotoşop ve filtrelerle fotoğraflarını sosyal medyaya koyarak kendilerini bu şekilde topluma sunmasınlar. Bu aynı zamanda o insanların günlük yaşamlarını, arkadaş ilişkilerini, iş hayatlarını ve sosyal hayatlarını olumsuz etkileyen, gerçeklikten koparan, tamamen hayali bir dünyanın içerisine onları atan inanılmaz bir yıkımın sonucunu doğurabilir” dedi.'Fotoşoplu fotoğrafını gösterip, ‘Hocam lütfen beni buna benzetin’ diyenler var'Fotoşop ile yapılan düzenlemelerin tamamının estetik müdahaleye yansımasının zor olduğunu belirten Akbaş, “Birçok insan bize sosyal medyada kullandığı fotoğraflar ile müracaat ediyorlar. Fotoşoplu fotoğrafını gösterip, ‘hocam lütfen beni buna benzetin’ diyorlar. Kendini fotoşop ile istediği gibi yapmış, burnunu, çenesini, kulağını, saçını ve her şeyini değiştirmiş, kendi kafasına göre sanal bir kendi oluşturmuş. O sanal oluşturduğu kendisini de bizden yapmamızı istiyor. Böyle bir şey olmayacağını bilsinler. Her insanın yüz yapısı, iskeleti ve deri yapısı farklıdır. Plastik cerrah ihtiyaçlara göre olabilecekler örtüsünde mutlaka bir şey yaparak özgüveni tamir edecek estetik ameliyatlar ile o insanları daha olumlu bir noktaya getirebilir belki ama bunu fotoşop programlardan yaparak 'ben böyle istiyorum' demek gerçeklikten kopmaktır. Dolayısıyla o insanların mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürmesi mümkün değildir” diye konuştu.'Kusurlar, estetik müdahaleler ile daha kabul edilebilir ve tolere edilebilir duruma getirilebilir'Gerçekten müdahale edilmesi gereken kusurların estetik ve plastik operasyonlar ile düzeltilebileceğini de vurgulayan Akbaş, şunları söyledi:

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estetik, fotoşop, sosyal medya, psikolojik destek, toplum baskısı, tedavi, kişilik, hayati akbaş