https://tr.sputniknews.com/20220723/muglada-bir-kadini-evinde-olduren-erkek-ayni-silahla-intihar-etti-1059038741.html
Muğla’da bir kadını evinde öldüren erkek, aynı silahla intihar etti
Muğla’da bir kadını evinde öldüren erkek, aynı silahla intihar etti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren erkek, aynı silahla intihar etti. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T04:35+0300
2022-07-23T04:35+0300
2022-07-23T04:35+0300
türkiye
kadın
kadın cinayeti
muğla
fethiye
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Muğla Fethiye'de Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri duyan bölge sakinleri durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, evde 34 yaşındaki katil Fatih Eryılmaz ile 29 yaşındaki Derya Tekin'in cansız bedenini buldu.Ekipler, Eryılmaz'ın tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.Cumhuriyet savcısı ile ekiplerin incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220716/diyarbakirda-kadin-cinayeti-eski-esini-sokakta-bicakladiktan-sonra-tabancayla-vurdu-1058773193.html
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kadın, kadın cinayeti, muğla, fethiye
Muğla’da bir kadını evinde öldüren erkek, aynı silahla intihar etti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren erkek, aynı silahla intihar etti.
Muğla Fethiye'de Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri duyan bölge sakinleri durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, evde 34 yaşındaki katil Fatih Eryılmaz ile 29 yaşındaki Derya Tekin'in cansız bedenini buldu.
Ekipler, Eryılmaz'ın tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısı ile ekiplerin incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.