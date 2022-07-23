https://tr.sputniknews.com/20220723/muglada-bir-kadini-evinde-olduren-erkek-ayni-silahla-intihar-etti-1059038741.html

Muğla’da bir kadını evinde öldüren erkek, aynı silahla intihar etti

Muğla’da bir kadını evinde öldüren erkek, aynı silahla intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren erkek, aynı silahla intihar etti. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T04:35+0300

2022-07-23T04:35+0300

2022-07-23T04:35+0300

türkiye

kadın

kadın cinayeti

muğla

fethiye

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Muğla Fethiye'de Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri duyan bölge sakinleri durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, evde 34 yaşındaki katil Fatih Eryılmaz ile 29 yaşındaki Derya Tekin'in cansız bedenini buldu.Ekipler, Eryılmaz'ın tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.Cumhuriyet savcısı ile ekiplerin incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220716/diyarbakirda-kadin-cinayeti-eski-esini-sokakta-bicakladiktan-sonra-tabancayla-vurdu-1058773193.html

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