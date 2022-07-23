https://tr.sputniknews.com/20220723/rusya-savunma-bakanligi-dnepropetrovsk-bolgesinde-200e-yakin-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1059048360.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Dnepropetrovsk bölgesinde 200'e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Dnepropetrovsk bölgesinde 200'e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetlerinin Dnepropetrovsk bölgesinde yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği saldırıda 200’e... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T14:49+0300
2022-07-23T14:49+0300
2022-07-23T14:49+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rus Hava Kuvvetleri’nin Dnepropetrovsk bölgesindeki Apostolovo yerleşimi yakınındaki 406. topçu tugayının geçici konuşlanma noktasını yüksek hassasiyetli silahlarla vurması sonucunda 200'e yakın personel, 9 topçu sistemi ve askeri teçhizat imha edildi” denildi.Açıklamada ayrıca, Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel-taktik biriminin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Belogorovka yerleşim bölgesinde, Ukrayna ordusunun 14. mekanize tugayının 2. taburunun yarısından fazlasını imha ettiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220723/almanya-disisleri-bakani-baerbock-tanklarin-kieve-teslimatiyla-ilgili-zorluklar-var-1059047656.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, donbass, donetsk halk cumhuriyeti
Rusya Savunma Bakanlığı: Dnepropetrovsk bölgesinde 200'e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetlerinin Dnepropetrovsk bölgesinde yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği saldırıda 200’e yakın Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rus Hava Kuvvetleri’nin Dnepropetrovsk bölgesindeki Apostolovo yerleşimi yakınındaki 406. topçu tugayının geçici konuşlanma noktasını yüksek hassasiyetli silahlarla vurması sonucunda 200'e yakın personel, 9 topçu sistemi ve askeri teçhizat imha edildi” denildi.
Açıklamada ayrıca, Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel-taktik biriminin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Belogorovka yerleşim bölgesinde, Ukrayna ordusunun 14. mekanize tugayının 2. taburunun yarısından fazlasını imha ettiği kaydedildi.