https://tr.sputniknews.com/20220723/rusya-savunma-bakanligi-dnepropetrovsk-bolgesinde-200e-yakin-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1059048360.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Dnepropetrovsk bölgesinde 200'e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Dnepropetrovsk bölgesinde 200'e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetlerinin Dnepropetrovsk bölgesinde yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği saldırıda 200’e... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T14:49+0300

2022-07-23T14:49+0300

2022-07-23T14:49+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rus Hava Kuvvetleri’nin Dnepropetrovsk bölgesindeki Apostolovo yerleşimi yakınındaki 406. topçu tugayının geçici konuşlanma noktasını yüksek hassasiyetli silahlarla vurması sonucunda 200'e yakın personel, 9 topçu sistemi ve askeri teçhizat imha edildi” denildi.Açıklamada ayrıca, Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel-taktik biriminin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Belogorovka yerleşim bölgesinde, Ukrayna ordusunun 14. mekanize tugayının 2. taburunun yarısından fazlasını imha ettiği kaydedildi.

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