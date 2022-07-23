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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220723/rusya-savunma-bakanligi-dnepropetrovsk-bolgesinde-200e-yakin-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1059048360.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Dnepropetrovsk bölgesinde 200'e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Dnepropetrovsk bölgesinde 200'e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetlerinin Dnepropetrovsk bölgesinde yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği saldırıda 200’e... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T14:49+0300
2022-07-23T14:49+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya hava savunma kuvvetleri
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rus Hava Kuvvetleri’nin Dnepropetrovsk bölgesindeki Apostolovo yerleşimi yakınındaki 406. topçu tugayının geçici konuşlanma noktasını yüksek hassasiyetli silahlarla vurması sonucunda 200'e yakın personel, 9 topçu sistemi ve askeri teçhizat imha edildi” denildi.Açıklamada ayrıca, Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel-taktik biriminin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Belogorovka yerleşim bölgesinde, Ukrayna ordusunun 14. mekanize tugayının 2. taburunun yarısından fazlasını imha ettiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220723/almanya-disisleri-bakani-baerbock-tanklarin-kieve-teslimatiyla-ilgili-zorluklar-var-1059047656.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, donbass, donetsk halk cumhuriyeti

Rusya Savunma Bakanlığı: Dnepropetrovsk bölgesinde 200'e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

14:49 23.07.2022
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetlerinin Dnepropetrovsk bölgesinde yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği saldırıda 200’e yakın Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rus Hava Kuvvetleri’nin Dnepropetrovsk bölgesindeki Apostolovo yerleşimi yakınındaki 406. topçu tugayının geçici konuşlanma noktasını yüksek hassasiyetli silahlarla vurması sonucunda 200'e yakın personel, 9 topçu sistemi ve askeri teçhizat imha edildi” denildi.
Açıklamada ayrıca, Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel-taktik biriminin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Belogorovka yerleşim bölgesinde, Ukrayna ordusunun 14. mekanize tugayının 2. taburunun yarısından fazlasını imha ettiği kaydedildi.
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