https://tr.sputniknews.com/20220723/turkiye-kasaplar-federasyonu-baskani-petshoplarin-kasaplar-odasina-baglanmasi-yanlis-anlasildi-1059048230.html

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı: Petshopların kasaplar odasına bağlanması yanlış anlaşıldı

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı: Petshopların kasaplar odasına bağlanması yanlış anlaşıldı

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, petshopların Kasaplar Odası'na bağlanmasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Yardımcı, tüm petshopların... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T14:33+0300

2022-07-23T14:33+0300

2022-07-23T14:39+0300

türkiye

petshop

türkiye kasaplar federasyonu

osman yardımcı

hayvan

kedi

köpek

kuş

yem

veteriner

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Petshopların kasaplar odalarına bağlanmasıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yanlış anlaşıldıklarını söyledi. 'Bence petshoplarda canlı hayvan satışı yapılmadır'DHA'nın haberine göre, petshopların odalaşmadığı kentlerde canlı hayvan satanların Kasaplar Odası'na, yem satanların ise Fırıncılar Odası'na kaydedildiğini, düzenlemenin ise yeni olmadığını kaydeden Yardımcı, "1 yıl önce yapılan bir düzenleme. Tamamen esnafı korumak için yapılmış bir çalışma ama görüyorum ki yanlış anlaşılmışız. Petshoplardan canlı hayvan satanlar eğer odalaşamadıysa karma oda olarak Kasaplar Odası içinde yer alıyor. Yem satanlar ise Fırıncılar Odası'nın çatısı altında toplanıyor. Antalya'daki petshopların tamamında veteriner var. Düzenli ve sağlıklı şekilde hayvan satışı yapılıyordu. Bence petshoplarda canlı hayvan satışı yapılmadır" diye konuştu. İnsanların tepki gösterip 'Kasaplarda kedi köpek mi satılacak?' şeklinde konuştuğunu da ifade eden Yardımcı, böyle bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220723/petshoplar-kasaplar-odasina-baglandi-1059031976.html

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petshop, türkiye kasaplar federasyonu, osman yardımcı, hayvan, kedi, köpek, kuş, yem, veteriner