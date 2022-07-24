https://tr.sputniknews.com/20220724/abd-genelkurmay-baskani-cin-ordusu-daha-saldirgan-ve-tehlikeli--1059077926.html

ABD Genelkurmay Başkanı: Çin ordusu daha saldırgan ve tehlikeli

ABD Genelkurmay Başkanı: Çin ordusu daha saldırgan ve tehlikeli

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin ordusunun son 5 yılda önemli derecede daha saldırgan ve tehlikeli olduğunu savundu. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T13:40+0300

2022-07-24T13:40+0300

2022-07-24T13:40+0300

mark milley

abd

çin

savunma

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Asya ziyareti kapsamında, Endonezya'nın başkenti Cakarta için yola çıkan Milley, kendisine eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu. Milley, Çin hava ve deniz araçlarının son 5 yılda Pasifik bölgesinde ABD'nin yanı sıra Japonya, Kanada, Avustralya, Filipinler ve Vietnam'a yönelik engellemelerinin önemli ölçüde arttığını söyledi. Tehlikeli etkileşim sayısının da benzer ölçülerde arttığına dikkati çeken Milley, Çin ordusunun, bu belirli bölgede havada ve denizdeki mesajının, gözle görülür derecede ve önemli ölçüde daha da tehlikeli ve saldırgan hale geldiğini dile getirdi. Milley, Çin'in bölge genelinde etkisini genişletmeye çalıştığını ve bunun, ABD'nin bölgedeki ortakları ile müttefiklerinin çok da lehine olmayan sonuçları olabileceğine işaret etti. Endonezya gibi Pasifik bölgesindeki ülkelerin, ABD ordusunun bölgeyle ilgilenmesini istediğini savunan Milley'nin Endonezyalı mevkidaşı Andika Perkasa ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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