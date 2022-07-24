Işın Karaca: Sabahları kendime 'Günaydın' derim, her gün mutlaka kendimi sorgularım

”Her sabah kalktığımda hep kendime ‘Günaydın’ diyerek moral ve motivasyonla uyanıyorum. Her gün mutlaka kendimi hayatımda sorgularım. Hep yeni bir güne kavuşmanın mutluluğu içerisinde oluyorum. Ve sonunda neden ben bu işi yapıyorum diyerek sorguladığımda konserlere çıktığımda Allah’ımın bana çok doğru bir iş verdiğini görüyorum. Yine aradan dokuz yılın geçmesinin ardından sonunda yeniden Ünye’de konser verdiğim için çok mutluyum."